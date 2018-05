Venezia | incendio all' ex Alcoa di Porto Marghera

Roma - principio di incendio su bus a Piazza Venezia : Fumo su bus della linea 46. A via Fori Imperiali scatta l'allarme. Dall'inizio del 2018 sono andati a fuoco 10 bus, 22 nel 2017, 14 nel 2016

Venezia : incendio in impianto di smaltimento rifiuti - fiamme domate : Intervento dei vigili del fuoco nella notte presso l’impianto di smaltimento rifiuti della Veritas in località Fusina, nella città metropolitana di Venezia, per l’incendio di un nastro trasportatore. Le squadre dei pompieri sono riuscite a contenere l’incendio, evitando l’estensione delle fiamme all’intero impianto. Il rogo è stato completamente spento nel giro di un paio di ore. Le squadre sono rientrate all’alba. Le cause ...

Venezia - incendio in azienda di rifiuti speciali : in corso lo spegnimento degli ultimi focolai : Sono proseguite tutta la notte le operazioni di spegnimento dell’incendio di un’azienda di rifiuti speciali di circa 5000 metri quadri, divampato ieri sera in via Argine di Mezzo a San Donà, in provincia di Venezia. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute sono riuscite a circoscrivere l’incendio intorno alle 03:30 di questa mattina: sono ora in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai. Sul posto l’Arpav per le misurazioni ...