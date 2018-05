Vela – Trofeo Challenge Alessandro Boeris Clemen | trionfa Vigne Surrau

Vela – Paritita la 44ª edizione della Cinquecento trofeo Pellegrini : Caorle vestita di vele saluta i partecipanti della regata Cinquecento trofeo Pellegrini del Circolo Nautico Santa Margherita I partecipanti alla 44^ edizione de La Cinquecento trofeo Pellegrini, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita e dal Comune di Caorle, con la partnership di Birra Paulaner, Dial Bevande, Cantina Colli del Soligo, OM Ravenna, hanno lasciato gli ormeggi stamattina intorno alle 10.00 dal Porto Peschereccio di Caorle e ...

Vela : al via gli eventi della 151 miglia-Trofeo Cetilar : Dal 31 maggio al via la nona edizione della 151 miglia-Trofeo Cetilar La nona edizione della 151 miglia-Trofeo Cetilar inizia ad entrare nel vivo con la prima serie di appuntamenti in programma nel week end al Porto di Pisa, preambolo della regata vera e propria che partirà nel pomeriggio di giovedì 31 maggio. Tre gli eventi in programma tra venerdì e domenica: il 151 Cetilar Trophy M32, secondo atto delle Cetilar Sailing Series dei catamarani ...

Vela – Lago Maggiore : Bandalarga vince il 50° trofeo del Nostromo : 50a edizione del trofeo del Nostromo, regata d’altura organizzata dall’Associazione Velica Alto Verbano di Luino, è stata vinta da Bandalarga Vento debolissimo per la flotta di imbarcazioni che hanno preso parte alla 50a edizione del trofeo del Nostromo, regata d’altura organizzata dall’Associazione Velica Alto Verbano di Luino. Quasi tutte le imbarcazioni in gara hanno potuto concludere entro il tempo massimo la prova sul Percorso Corto: Luino, ...

Vela – Francesco Rebaudi e Kinnor conquistano il Trofeo SIAD-Bombola d’Oro : Ultimo giorno di regata per la flotta dei Dinghy. Tre prove di giornata per l’assegnazione del ‘bombolino’. La flotta dei Dinghy del Circolo Velico di Santa Margherita Ligure domina l’edizione 22 Ottime condizioni meteo per l’ultima giornata del Trofeo SIAD-Bombola d’Oro, 3 prove di giornata che sommate alle 3 prove dei due giorni precedenti, hanno consentito al comitato di regata di concludere il Trofeo con 6 regate, tutte contraddistinte da ...

Vela – Tutto pronto all’Avav di Luino per il 50° Trofeo del Nostromo : All’Avav di Luino il 50° Trofeo del Nostromo: Tutto pronto per la nuova edizione della classica regata d’altura Nell’anno dell’80esimo anniversario dalla sua fondazione l’Associazione Velica Alto Verbano, quest’anno festeggia anche un altro importante compleanno: domani prenderà il via il 50° Trofeo del Nostromo, una classica regata d’altura del lago Maggiore. Il 50° Trofeo del Nostromo è valido come quarta prova del Campionato del ...

Vela - oltre quota 90 il numero degli iscritti al 22° Trofeo Siad – Bombola d’Oro : oltre quota 90 il numero degli iscritti al 22° Trofeo Siad – Bombola d’Oro in programma dal 18 al 20 maggio nel Golfo del Tigullio tra Santa Margherita Ligure e Portofino Nel 1913 George Cockshott, un appassionato e brillante progettista inglese classe 1875, vince una gara per il disegno di una piccola deriva in grado di navigare a remi e a Vela non più lunga di 12 piedi. Nel 1919 ottiene lo status di Classe Internazionale dall’IYRU per ...

Vela : grandissima prestazione del Club Velico Crotone al Trofeo Optisud : Il Club Velico Crotone realizza una grandissima prestazione nella terza e ultima tappa del Trofeo Optisud, che ha coinciso con la seconda tappa del Trofeo Kinder Un’altra ottima prestazione del Club Velico Crotone alla terza ed ultima tappa del Trofeo Optisud coincidente con la seconda tappa del Trofeo Kinder, svoltasi nelle giornate del 12 e 13 maggio nel mare di Formia. Nei due giorni di regata si sono svolte tutte e 6 le prove, con ...

Vela – Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport : a Formia la II tappa - ecco i vincitori : A Formia un bel week end di Vela giovanile per la II tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport. Nuccorini e Sposato i vincitori juniores. Genna e Mulone tra i più giovani cadetti Grande soddisfazione da parte di tutti (partecipanti, coach, organizzatori) dopo le regate disputate a Formia in occasione della II tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport, valida anche come terza ed ultima prova del Trofeo Optisud. Due giornate di sole e ...

Vela - Trofeo Princesa Sofia 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Al momento non ci sono notizie ufficiali circa la trasmissione in streaming dell'evento ma non mancheremo di comunicare eventuali aggiornamenti. Su OA Sport troverete il riassunto e i risultati di ...