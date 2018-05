Vela | Europei 470 2018 | Elena Berta e Bianca Caruso stupiscono Conferme da Giacomo

Vela - Europei 470 2018 : Elena Berta e Bianca Caruso beffate - sono quarte! Settimi Ferrari/Calabrò : Ultima giornata di gare agli Europei della classe 470 di Vela, in corso allo Yacht Club Port di Bourgas, in Bulgaria, con la Medal Race che ha assegnato titolo continentale e medaglie: amaro in bocca per Elena Berta e Bianca Caruso, quarte tra le donne, mentre Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò sono Settimi tra gli uomini (ottavi nella gara Open). Beffa per l’Italia dalla gara femminile con le nostre Berta e Caruso che pagano la sesta ...

Vela - Europei 470 2018 : Elena Berta e Bianca Caruso accedono alla Medal Race in quarta posizione - Ferrari e Calabrò in decima : quarta giornata di gare a Bourgas (Bulgaria) per gli Europei di Vela 470. Oggi si sono completate le undici prove di qualificazione, che hanno decretato gli equipaggi che si giocheranno le medaglie domani nella Medal Race. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal femminile dove Elena Berta e Bianca Caruso si confermano in quarta posizione, in piena lotta per le medaglie. La coppia azzurra ha scartato un diciassettesimo ...

Vela - Europei 470 2018 : Elena Berta e Bianca Caruso restano in corsa per il podio dopo nove prove : Terza giornata di gare a Bourgas (Bulgaria) per gli Europei di Vela 470. Oggi con il vento sui 12-14 nodi si sono svolte altre tre prove che portano così a nove quelle disputate. Domani si svolgeranno le ultime gare di qualificazione, al termine delle quali le prime dieci flotte accederanno alla Medal Race di giovedì 24. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal femminile dove Elena Berta e Bianca Caruso restano in corsa ...

Vela - Europei 470 2018 : Elena Berta e Bianca Caruso seconde dopo sei regate! Decimi Ferrari/Calabrò : Seconda giornata di gare agli Europei della classe 470 di Vela, in corso allo Yacht Club Port di Bourgas, in Bulgaria, con altre tre delle undici prove che andranno a comporre la classifica per la Medal Race di giovedì 24. Domani, a partire dalle ore 13.00, altre tre regate. Ottime notizie dalla gara femminile con le nostre Elena Berta e Bianca Caruso che risalgono dalla sesta posizione e si attestano in seconda piazza, mentre irrompono in top ...

Vela - Europei 470 2018 : Ferrari-Calabrò terzi dopo la prima giornata! Bene Berta/Caruso : Fabienne OSTER/Anastasiya WINKEL , GER 95, 15 pts Nella classe 470 maschile sono in testa i campioni del mondo junior in carica, i transalpini Hippolyte Machetti/Sidoines Dantes . dopo essere giunti ...

Vela - Europei 470 2018 : Ferrari-Calabrò terzi dopo la prima giornata! Bene Berta/Caruso : dopo i rinvii di ieri, oggi sono iniziate le regate valide per gli Europei della classe 470 di Vela, in corso allo Yacht Club Port di Bourgas, in Bulgaria, con le prime tre delle undici prove che andranno a comporre la classifica per la Medal Race di giovedì 24. Domani, a partire dalle ore 13.00, altre tre regate. Nella classe 470 femminile le israeliane Gil Cohen/Noa Lasry sono in testa nonostante il decimo posto nella prima regata, avendo poi ...

Vela - Europei 470 2018 : bene gli equipaggi italiani nella prima giornata di regate : Dopo i rinvii di ieri, oggi sono iniziate le regate valide per gli Europei della classe 470 di Vela, in corso allo Yacht Club Port di Bourgas, in Bulgaria, con le prime tre delle undici prove che andranno a comporre la classifica per la Medal Race di giovedì 24. Domani, a partire dalle ore 13.00, altre tre regate. nella classe 470 femminile le israeliane Gil Cohen/Noa Lasry sono in testa nonostante il decimo posto nella prima regata, avendo poi ...

Vela - Europei 470 2018 : poco vento in Bulgaria - rinviate le regate di apertura : Il vento non soffia abbastanza forte e causa il rinvio delle prime regate degli Europei 470 di Vela che avrebbero dovuto prendere il via oggi allo Yacht Club Port di Bourgas, in Bulgaria, impedendo ai 150 velisti accorsi nel Paese dell’est europeo di scendere in acqua e dare il via alla rincorsa al titolo continentale. Le regate, vento permettendo, saranno recuperate domani: il programma è molto fitto e prevede la regata per le medaglie il ...

Web Tv. Su OA Sport e IrcSportTv le emozioni degli Europei di Vela 470 : Da 16 al 24 maggio lo Yacht Club Port di Bourgas (Bulgaria) ospiterà gli Europei 2018 di Vela 470. Un grande evento che vedrà oltre 150 velisti provenienti da 30 differenti nazioni sfidarsi per cercare di conquistare l’ambito titolo continentale. La location degli Europei sarà lo Yacht Club “Port Bourgas”, uno dei più antichi del paese e rinomato in tutto il mondo. Infatti negli ultimi anni ha ospitato già numerose rassegne ...

Vela - Europei Laser 2018 : Italia senza acuti. Manca ancora Francesco Marrai : Gli Europei delle classi Laser di Vela si sono conclusi senza particolari acuti per l’Italia, se non nella vittoria di singole regate. Gli azzurri non sono stati in grado di lottare con i migliori a La Rochelle, destinati alle posizioni di rincalzo, sia al maschile che al femminile. Tra gli uomini della classe Standard il migliore è stato Marco Gallo, che ha però concluso al 23° posto complessivo, 13° tra i velisti Europei. La sua campagna ...

Vela - Europei Laser 2018 : Silvia Zennaro chiude in 11esima posizione. Indietro Marco Gallo : Si sono conclusi oggi le regate degli Europei delle classi Laser, Standard e Radial, disputati questa settimana a La Rochelle, in Francia. Nella classe Standard maschile, il titolo europeo è andato al cipriota Pavlos Kontides, che nonostante il 33° posto di oggi ha chiuso comunque davanti a tutti, con un totale di 46, precedendo di un solo punto il britannico Michael Beckett. La vittoria finale, però, è andata all’australiano Matthew ...

Vela - Europei Laser 2018 : Silvia Zennaro vede la top-10 nel Radial : Penultima giornata degli Europei delle classi Laser, Standard e Radial, in corso di svolgimento nella baia di La Rochelle, in Francia. Italiani indietro nella classe Standard. Marco Gallo è scivolato in 27esima posizione, dopo una giornata che lo ha visto ottenere un 26° e un 32° posto, arrivando a un totale di 124. Sette punti dietro di lui c’è Giovanni Coccoluto, 31° (DNF-24 oggi). In Gold Fleet ci sono anche Marco Benini, 39° (157, ...

Vela - Europei Laser 2018 : Marco Gallo scivola indietro. Silvia Zennaro è 16esima : Gli Europei delle classi Laser, Standard e Radial, sono entrati nella seconda fase. Oggi, infatti, sono iniziate le regate finali, che porteranno all’assegnazione delle medaglie, sabato. Nella classe Standard maschile, è scivolato in 22esima posizione Marco Gallo. L’azzurro ha vissuto una giornata complicata, senza andare oltre a un parziale di 31-37, che gli vale ora un totale di 79 punti. Gallo resta il migliore italiano in gara, ...

Vela - Europei Laser 2018 : Mattia Gallo è 19° nello Standard - Silvia Zennaro sale nel Radial : Si sono concluse oggi le regate di qualificazione degli Europei delle classi Laser, Standard e Radial, a La Rochelle, in Francia. La competizione è giunta al giro di boa, i velisti sono stati suddivisi in Gold e Silver Fleet e nei prossimi tre giorni si disputeranno altre sei prove, che determineranno la classifica finale. Piccolo passo indietro per Marco Gallo, sceso in 19esima posizione. Dopo il sesto posto della prima prova di oggi, il ...