Vela – Campionati Nazionali giovanili | il club velico di Crotone colora di rossoblù il

sportfair

: Trentino - fragliavelariva : Trentino - fragliavelariva : Gazzetta delle Valli - Trentin0 : Optimist, lo Juniores ha ottenuto la qualificazione dopo le regate di selezione di Gaeta -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Ildisbarca a Reggio Calabria in occasione deiPrestazione impeccabile delalla prima selezione per accedere al Campionato Nazionale Giovanile di, svoltasi il 27 maggio nelle acque di Reggio Calabria e organizzata ottimamente dalMade in MED Community. Purtroppo il caratteristico vento di Reggio Calabria questa volta non ha assistito i regatanti, che hanno potuto svolgere due prove per la flotta juniores e solo una per la flotta cadetti il tutto dopo una lunga ed estenuante attesa. Il vento leggero, con massimo 7 nodi, e la forte corrente hanno dato vita ad un campo di regata molto particolare e tecnico. Ilha visto salire sul podio 5 timonieri su 6 posti disponibili. Per la categoria cadetti, con 23 partecipanti, il podio è stato tuttose con il primo posto di Francesco ...