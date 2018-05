Vasco Rossi 2018 | la notte prima dei concerti L’intervista esclusiva di Red Ronnie e

Vasco Rossi - una magia per 26 mila spettatori : LIGNANO SABBIADORO Nessuno come Vasco . È una magia che ha costruito in 40 anni di carriera e attira ad ogni concerto migliaia di fan da tutta Italia che partecipano con una devozione che sfiora la ...

Vasco Rossi - la grinta del Gallo. Il bassista è fuori pericolo : Imola, 28 maggio 2018 - «Ciao a tutti, abbiamo sentito Claudio e la sua famiglia e siamo lieti di comunicarvi che il Gallo sta molto meglio. Ovviamente dovrà osservare ancora un periodo non definito ...

Concerti - Vasco Rossi : la scaletta della data zero del VascoNonStop 2018 a Lignano Sabbiadoro : ...dice no" "Gli spari sopra" "Stupido hotel" "Siamo soli" "Domenica lunatica" "Il mondo che vorrei" "Brava/L'uomo più semplice/Ti prendo e ti porto via/Dimentichiamoci questa città" "Rewind" "Un mondo ...

Vasco Rossi - 20 volte 'friulano' : tutti i live in Fvg : I 40 anni di carriera li ha festeggiati a casa sua lo scorso anno, davanti a 225mila spettatori, compresi tantissimi friulani. In tutti questi anni, a fronte di qualcosa come 800 concerti complessivi, ...

Svelata la scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018 VascoNonStop Live : video dal soundcheck di Lignano : Habemus scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018: a meno di cambiamenti dell'ultima ora, quella realizzata allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro al soundcheck del 25 maggio riservato agli iscritti al fan club sarà la setlist definitiva del VascoNonStop Live in partenza a giugno. Come anticipato dallo stesso rocker, ci sono diverse canzoni che non sono state inserite nelle scalette di Vasco Rossi delle ultime edizioni del Live Kom, mentre ...

Soundcheck 2018 di Vasco Rossi a Lignano per VascoNonStop Live il 25 maggio : orari - ingressi e regole di sicurezza : A due giorni dalla data zero del tour, il 25 maggio va in scena il Soundcheck 2018 di Vasco Rossi a Lignano per VascoNonStop Live, evento riservato esclusivamente agli iscritti de Il Blasco Fan Club che hanno fatto richiesta di accredito e che potranno assistere allo show gratuitamente. Quest'anno l'organizzazione ha deciso di rendere gratuito per gli iscritti al Fan Club il Soundcheck 2018 di Vasco Rossi a Lignano e di mettere in prevendita ...

Il mal di gola di Vasco Rossi non ferma le prove del tour col nuovo bassista Andrea Torresani (video) : Inizia all'insegna di qualche imprevisto di troppo il VascoNonStop Live 2018 con cui Vasco Rossi debutterà l'1 e 2 Giugno allo Stadio Olimpico di Torino: il rocker è arrivato da qalche giorno a Lignano Sabbiadoro con tutta la band per le ultime prove in vista del soundcheck di venerdì 25 e della data zero di domenica 27 maggio in scena allo stadio Teghil prima del debutto torinese. Dopo la notizia che il bassista storico del gruppo di Vasco ...

Ufficiale il sostituto di Claudio Golinelli per il tour di Vasco Rossi - il bassista resta in terapia intensiva : Il sostituto di Claudio Golinelli è stato designato. Sarà Andrea Torresani a suonare il basso nelle prime date del tour di Vasco Rossi, dopo che si è reso necessario un ricovero d'urgenza per il Gallo, colto da malore durate le prove per la data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. La notizia arriva dalla portavoce di Vasco Rossi, Tania Sachs, che ha reso Ufficiale la notizia attraverso il sito web dedicato al rocker di Zocca. ...

È Andrea Torresani il bassista che sostituisce sul palco di Vasco Rossi Claudio 'Gallo' Golinelli, colpito da un grave malore lunedì a Lignano Sabbiadoro durante le prove per il nuovo tour VascoNonStop 2018. "Non è ancora possibile sciogliere la prognosi – ha detto Tiziana Bove, direttore della clinica di Anestesia e rianimazione dell'ospedale di Udine, parlando al Tgr regionale -. Le condizioni rimangono stabili ma ...

Malore per Claudio Colinelli - il "Gallo" - storico bassista di Vasco Rossi : è in terapia intensiva : Durante le prove del VascoNonStop a Lignano, il Gallo (Claudio Golinelli) è stato colpito da un improvviso Malore e da ieri è ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale di Udine. Il bassista di Vasco Rossi, pertanto, non potrà sicuramente essere presente sul palco per le prime date del tour. La nota sul profilo Facebook di Vasco Rossi, che il 1 giugno è atteso a Torino per il via ufficiale del tour."Il Gallo si ...