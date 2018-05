ilgiornale

: #Vampyr mostra buona parte del suo gameplay tra le strade di Londra. - GameSoulBlog : #Vampyr mostra buona parte del suo gameplay tra le strade di Londra. -

(Di lunedì 28 maggio 2018)è un semi-open world, con un mondo talmente vivo, che ogni azione da noi compiuta, anche se in un primo momento non avrà conseguenze visibili, col tempo potrà influire, non poco, sull'...