Usa | trasfusioni e trapianto di cellule staminali in utero | è la prima volta al mondo

(Di lunedì 28 maggio 2018) È laalche succede ed è stato un vero e proprio salvataggio di una vitadella nascita. Il feto di una bambina ha ricevuto cinquedi sangue e undiricavate dal midollo osseo della madre, e poi iniettate con un ago nel cordone ombelicale. Con questa terapia, sperimentata per laalnegli Usa per trattare una forma di talassemia spesso letale per il feto, la piccola è riuscita a nascere e ora sta bene. Grazie alle, a partire dal sesto mese, la gravidanza è stata portata a termine e il parto, avvenuto lo scorso febbraio presso l’Ucsf Benioff Children’s Hospital di San Francisco, è andato a buon esito. Per sapere invece se ilha curato la malattia – la alfa talassemia maggiore – bisognerà attendere i prossimi mesi. Per ora la bambina deve continuare a sottoporsi a ...