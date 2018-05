Uomini e Donne | Trono Over | Puntata 28 maggio 2018 | In diretta dalle ore 14 | 45

Uomini e Donne - in onda oggi - lunedì 28 maggio - il trono over : la confessione di Giorgio Manetti : Arriva la pace tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, le due acerrime nemiche del dating show.

Uomini e Donne : incontro segreto per la coppia più amata? Gli indizi per i fan : Un riavvicinamento sperato quello tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? I contorni dell'incontro sono molto particolari e i fan cercano di carpirne la vera natura. Sono passati due anni da quando una delle coppie più amate del programma Uomini e Donne si è composta: lui era Andrea Damante, bellissimo e promettente uomo d'affari, di buona famiglia e dal carattere di ferro, lei era Giulia De Lellis, appassionata di tendenze e social. Mondi ...

Ida e Riccardo a Uomini e Donne/ La Platano contro Sossio Aruta (trono over) : Nello studio di Maria De FIlippi di Uomini e Donne oggi torneranno Ida Platano e Riccardo Guarnieri per raccontare la loro storia d'amore. La dama, però, si schiererà contro Sossio Aruta.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:30:00 GMT)

Uomini e donne oggi 28/5 : in onda la registrazione in villa di Sara : oggi 28 maggio torna in onda una nuova puntata di Uomini e donne. In tanti sono curiosi di sapere se vedremo il trono over o quello classico ma ancora non ci sono conferme in merito. L'unica cosa certa è che mancano solo 5 puntate alla chiusura stagionale di questa edizione. Dopodiché la trasmissione di Maria De Filippi andrà in pausa per l'estate e tornerà verso la metà di settembre 2018. Intanto scopriamo cosa potremmo vedere a Uomini e donne ...

Uomini E DONNE/ Valentina Pivati risponde agli haters dopo la scelta di Mariano (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. dopo la scelta che l’ha unita a Mariano Catanzaro, Valentina Pivati ha risposto sui social agli attacchi degli haters…(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e donne : nessuna crisi tra Nilufar e Giordano - avvistamento a Napoli : Dopo le dichiarazioni di Stefano Guglielimini si era parlato di crisi tra Nilufar e Giordano, ma tutto ciò non corrisponde al vero: ecco cosa è successo e gli ultimi avvistamenti della coppia. Le ultime indiscrezioni sulla coppia, appena uscita dal programma di Maria De Filippi, Uomini e donne. Nilufar e Giordano innamorati Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la nuova coppia di Uomini e donne, a differenza di quanto molti volevano già ...

Uomini E DONNE/ Sossio Aruta - dopo Ursula a Temptation Island? Mistero sui social (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over: Sossio Aruta, dopo aver concesso l’esclusiva a Ursula, ha sorpreso i suoi fan con un hashtag misterioso. Ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Giorgio Manetti lascia il Trono Over : l'addio dopo quel ballo con Gemma : dopo anni di presenza al Trono Over di Uomini e Donne, dopo la lunga e travagliata relazione con Gemma Galgani e dopo il gossip del presunto flirt con Tina Cipollari che ha riempito le pagine dei settimanali di gossip, sembra che Giorgio Manetti abbia detto addio al programma di Maria De Filippi. --A lanciare l'indiscrezione è stato il Vicolo delle news. Il sito di gossip ha pubblicato quanto riportatogli da una persona presente in studio ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti dice addio alla trasmissione : ecco perché : Sembra proprio che Giorgio Manetti, protagonista del trono over di 'Uomini e Donne' abbia deciso di lasciare il programma condotto da Maria De Filippi. Il corteggiatore, nota soprattutto per la sua ...

Uomini e Donne/ Scelta di Sara a puntate speciali : la programmazione dell'ultima settimana (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Quale sarà la programmazione dell'ultima settimana prima della pausa estiva? Dalla Scelta di Sara alle puntate speciali(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Marco : una vacanza insieme come ultima chance? Due possibilità (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. come trascorrerà le vacanze Gemma Galgani dopo l'annuncio dell'addio di Giorgio Manetti? Marco la riconquisterà?(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 07:05:00 GMT)