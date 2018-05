Uomini e Donne | Gemma in lacrime | addio a Marco Cappagli

Uomini e Donne / Giorgio Manetti lascia il programma? Domani l'annuncio in studio (trono over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Sossio Aruta, dopo aver concesso l’esclusiva a Ursula, ha sorpreso i suoi fan con un hashtag misterioso. Ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 19:10:00 GMT)

Nicolò e Virginia di Uomini e Donne a Temptation Island? L’indizio sospetto : Temptation Island, ci saranno anche Virginia e Nicolò di Uomini e Donne? Spunta un post sospetto Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island, in partenza a luglio su Canale 5. Tra le coppie della nuova edizione potrebbe esserci anche una nata a Uomini e Donne, ovvero quella formata da Nicolò Brigante e […] L'articolo Nicolò e Virginia di Uomini e Donne a Temptation Island? L’indizio sospetto proviene da Gossip e ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 28/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giovanni, “maestro dei maestri” di ballo, nuovamente intenzionato a misurarsi amichevolmente con Gianni: “è molto bravo, ma sono bravo anch’io!” commenta nel filmato del post-puntata scorsa prima di raccontare dei personaggi incontrati sul suo cammino; personaggi del calibro di Michael Jack! (Jackson ) e Luis Fonsi. In studio Giovanni racconta del suo incontro con Jackson agli inizi ...

Uomini e Donne : Nicolò Ferrari e Marta Pasqualato innamorati? : Nicolò Ferrari e Marta Pasqualato: intesa dopo Uomini e Donne? Per molti mesi Nicolò Ferrari e Marta Pasqualato hanno corteggiato a Uomini e Donne rispettivamente i tronisti Nilufar Addati e Nicolò Brigante. Ovviamente in quei mesi hanno avuto modo di conoscersi meglio e diventare anche amici. Un’amicizia la loro che è durata anche fuori dagli studi del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Difatti in questi giorni ...

Grande Fratello - Lidia Vella dallo psicologo dopo il reality : «Fai cose che fuori non faresti. Poi Alessandro mi lascia per Uomini e Donne» : ROMA ? ?Ho iniziato un percorso con uno psicologo?, non è un periodo facile per Lidia Vella, che ha partecipato alla quattordicesima edizione del Grande Fratello...

Uomini E DONNE / Beatrice Valli approda su Canale 5 : è la protagonista di una pubblicità (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Dopo la scelta che l’ha unita a Mariano Catanzaro, Valentina Pivati ha risposto sui social agli attacchi degli haters…(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 17:10:00 GMT)

Uomini e Donne | Trono Over | Puntata 28 maggio 2018 : ...

Uomini e Donne oggi : Gemma sceglie Giorgio - Marco va via : Uomini e Donne oggi: Marco chiude con Gemma, che sceglie Giorgio A Uomini e Donne, Marco ha scelto di chiudere con Gemma. L’ultima decisione presa dalla dama non è ovviamente stata apprezzata dal cavaliere. Scendendo nel dettaglio, dopo l’intromissione di Giorgio della scorsa puntata, i due non sono riusciti a trovare un punto di incontro […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Gemma sceglie Giorgio, Marco va via proviene da Gossip ...

Uomini e Donne/ Il triangolo amoroso : Marco - Gemma - Giorgio (trono over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Sossio Aruta, dopo aver concesso l’esclusiva a Ursula, ha sorpreso i suoi fan con un hashtag misterioso. Ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:01:00 GMT)

Caos a Uomini e Donne per la scelta di Nilufar Addati - ora Raffaella Mennoia chiarisce : In questi giorni non si fa altro che parlare della scelta di Nilufar Addati e del suo presunto fidanzamento già durante la trasmissione di Canale 5. Perché se da una parte la tronista di Uomini e ...

GEMMA GALGANI E MARCO CAPPAGLI / Uomini e Donne - la coppia si incontra a Torino. La dama in lacrime : La relazione tra GEMMA GALGANI e MARCO CAPPAGLI sembra essere sul punto di finire. La causa? Probabilmente il discorso di Giorgio delle scorse puntate che ha fatto riflettere la dama.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 15:41:00 GMT)

Uomini e Donne - flirt tra Nicolò e Marta Pasqualato? Ferrari risponde : Uomini e Donne, Nicolò Ferrari parla di Marta Pasqualato: rapporto di amicizia o di amore? Sia Nicolò che Marta sono stati due dei protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne. Entrambi i corteggiatori del Trono Classico sono arrivati fino al giorno della scelta. Purtroppo per loro le cose non sono andate bene. Sia Ferrari […] L'articolo Uomini e Donne, flirt tra Nicolò e Marta Pasqualato? Ferrari risponde proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne | Trono Over | Puntata 28 maggio 2018 | In diretta : [live_placement] Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Over | Puntata 28 maggio 2018 | In diretta pubblicato su Gossipblog.it 28 maggio 2018 14:35.

Ida Platano Vs Sossio Aruta/ Uomini e donne - dall'amore alla guerra - nuovo litigio per i due ex (trono over) : Nella nuova puntata di "Uomini e donne" arrivano in studio Ida Platano e Ricardo Guarnieri. La dama si schiererà contro Sossio, ma il gesto non piacerà al nuovo fidanzato.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:14:00 GMT)