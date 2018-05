Under 21 | doppia tegola per Di Biagio | Cutrone e Barella infortunati | convocato Tumminello

Under 16 - 20 azzurrini convocati per doppia amichevole con Francia : La Nazionale Under 16 è attesa da due importanti appuntamenti internazionali: il Torneo Uefa a San Marino e una doppia amichevole contro la Francia. Vista la concomitanza delle gare, sono state formate per l’occasione due squadre distinte, la prima affidata a Patrizia Panico e la seconda a Daniele Zoratto. Proprio quest’ultimo ha convocato oggi 20 azzurrini, che parteciperanno ai due match contro i pari età francesi, in programma ...

Ambiente - Coldiretti : fondi statali raddoppiati per gli agricoltori Under 40 : Nel 2017 il numero di imprenditori agricoli e’ aumentato del 6% e i fondi per gli under 40 sono addirittura raddoppiati. Il finanziamento statale e’ passato da 37 a 74 milioni di euro per favorire l’insediamento nella campagne. Come sottolineato da Coldiretti oltre ad un cospicuo aumento dei finanziamenti concessi dallo Stato, sono in programma altre misure per favorire l’apertura di nuove aziende agricole anche ...

DIRETTA/ Italia ThUnder British Lionhearts (0-2) - Vianello-Clarke : streaming video e tv. Asanau raddoppia! : DIRETTA Italia Thunder-British Lionhearts: info streaming video e tv. Nuovo appuntamento con la World Series of boxing per la franchigia azzurra a Cernusco sul Naviglio(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 18:50:00 GMT)