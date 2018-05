Under 21 | Cutrone e Depaoli out | convocato Tumminello

Under 21 - Cutrone e Depaoli lasciano il ritiro della Nazionale : Di Biagio convoca Tumminello : A causa di alcuni problemi fisici, Cutrone e Depaoli lasciano il ritiro della Nazionale Under 21. Al posto dell’attaccante del Milan ecco Tumminello Dopo il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella, sostituito dal centrocampista del Sassuolo Francesco Cassata, per la gara amichevole che la Nazionale Under 21 giocherà domani a Besancon contro la Francia, il ct degli azzurrini Luigi Di Biagio dovrà rinunciare anche a Patrick Cutrone e ...

Under21 - Cutrone a casa per infortunio : ANSA, - ROMA, 28 MAG - Patrick Cutrone torna a casa, arriva al suo posto Marco Tumminello. L'Under 21 di Luigi Di Biagio fa i conti con gli infortuni, dopo l'amichevole col Portogallo e in vista di ...

Italia Under 21 : Di Biagio chiama Plizzari - Luperto e Brignola. Ci sono Locatelli e Cutrone : sono 26 i calciatori convocati per le ultime due amichevoli stagionali che la Nazionale Under 21 giocherà venerdì 25 maggio in casa del Portogallo , stadio 'A. Coimbra Da Mota' di Estoril, ore 17.30 ...