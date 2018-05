Under 21 | Cutrone e Depaoli lasciano il ritiro della Nazionale | Di Biagio convoca

Under21 - Cutrone a casa per infortunio : ANSA, - ROMA, 28 MAG - Patrick Cutrone torna a casa, arriva al suo posto Marco Tumminello. L'Under 21 di Luigi Di Biagio fa i conti con gli infortuni, dopo l'amichevole col Portogallo e in vista di ...

Under21 - Cutrone a casa per infortunio : ANSA, - ROMA, 28 MAG - Patrick Cutrone torna a casa, arriva al suo posto Marco Tumminello. L'Under 21 di Luigi Di Biagio fa i conti con gli infortuni, dopo l'amichevole col Portogallo e in vista di ...

Diretta/ Italia Portogallo Under 21 (risultato live 1-3) streaming video e tv : ci prova Cutrone dal limite! : Diretta Italia Portogallo Under 21 streaming video e tv: probabili formazioni, orario, risultato live dell'amichevole di Estoril che segna il ritorno di Di Biagio(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 19:43:00 GMT)

Italia Under 21 : Di Biagio chiama Plizzari - Luperto e Brignola. Ci sono Locatelli e Cutrone : sono 26 i calciatori convocati per le ultime due amichevoli stagionali che la Nazionale Under 21 giocherà venerdì 25 maggio in casa del Portogallo , stadio 'A. Coimbra Da Mota' di Estoril, ore 17.30 ...