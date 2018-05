Un volo dal cavalcavia | morti madre e figlio di 4 anni ad Agrigento

Il volo insieme dal cavalcavia alto 70 metri : il giallo della morte dei due gemelli : L'arrivo sul cavalcavia dell'autostrada Roma-L'Aquila, la fermata al chilometro 12.700, subito dopo lo svincolo di Tivoli. E il volo verso il basso. insieme. Sono morti così Checco e Bruno Grilli, ...

Nina Moric e Luigi Favoloso di nuovo insieme?/ Dall'occhiolino al look - Mattino 5 : "Qualcosa sta cambiando" : Nina Moric e Luigi Favoloso continuano la loro lotta? Si sono rivisti ma non sono tornati insieme ma sembra che qualcosa stia cambiando tra loro, che cosa?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:13:00 GMT)

Tennistavolo - Europei a squadre 2019 : Italia-Kosovo 3-0. Azzurri ad un passo dalla seconda fase : L’Italia fa un bel passo in avanti verso la seconda fase di qualificazione agli Europei a squadre di Tennistavolo: a Bolzano gli Azzurri hanno battuto per 3-0 il Kosovo, confermando il primo posto solitario in vetta al girone a metà percorso. Se gli Azzurri chiuderanno almeno in seconda posizione, passeranno allo step successivo. Di seguito tutti i risultati: Italia-Kosovo 3-0 Jordy Piccolin-Mentor Shabani 3-0 (11-4, 11-4, 11-5) Daniele ...

Grande fratello - Luigi Favoloso e il bacio impensabile dalla D'Urso : Nina Moric cosa dice? : Pace a sorpresa tra i due inquilini del Grande fratello Aida Nizar e Luigi Favoloso nel salotto di Domenica Live . Aida si è gettata tra le sue braccia lasciando tutti di sasso. Compresa, forse, Nina ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso dalla D'Urso e intanto suo padre insulta Selvaggia Lucarelli così : Altro che scuse. Luigi Favoloso va da Barbara D'Urso a Domenica Live per chiedere perdono se al Grande Fratello ha offeso le donne e intanto suo padre, Michele Favoloso, su Instagram lancia una maglietta celebrativa proprio della vergognosa "Selvaggia suca" esibita nella casa dall'ex di Nina Moric contro Selvaggia Lucarelli.-- Un gesto che lo ha portato alla squalifica ma che gli ha portato ulteriore pubblicità (negativa, ma non importa) e che ...

Domenica live - Luigi Favoloso in ginocchio dalla D'Urso : espulso dal Grande Fratello - cosa si rimangia : È l'ora delle scuse per Luigi Favoloso , dopo essere stato espulso dal Grande Fratello di Barbara D'Urso per aver insultato Selvaggia Lucarelli. Favoloso nella casa non si era proprio distinto per il ...

Chieti - uomo lancia figlia della convivente da ponte su A14 e minaccia il suicidio. La compagna morta dopo volo dal 4° piano : Un uomo ha lanciato una ragazzina di circa 13 anni, che si presume sia la figlia della compagna, dal ponte di un viadotto sull’autostrada A14 a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. dopo l’episodio, avvenuto nel pomeriggio di domenica, l’uomo si è appeso al parapetto del viadotto e ha minacciato di gettarsi nel vuoto, non consentendo l’intervento ai soccorritori presenti in zona che al momento stanno cercando di ...

BOOM! Cristina Parodi tira fuori gli artigli (a fine stagione!) : se dalla D’urso ci sarà Favoloso - a Domenica In arriva Selvaggia : Selvaggia Lucarelli C’è voluta una stagione intera e i nano-ascolti che hanno suggellato il flop di Domenica In per far tirare fuori ‘gli artigli’ alla padrona di casa. Per una volta, Cristina Parodi sceglie di immergersi nelle logiche televisive, forse le più spicciole ma almeno in grado di tenere al passo il suo show Domenicale. E così, se nel prossimo dì festivo Barbara D’urso ospiterà -non senza polemiche- il ...

Media : bombardieri americani in volo cambiano rotta dopo minacce dalla Corea del Nord - : Secondo il canale, i bombardieri sono decollati e atterrati nell'isola di Guam nell'Oceano Pacifico e hanno iniziato il loro volo 24-48 ore prima. Hanno volato a sud e a sud-est della penisola Coreana,...

Pallavolo - Italia sconfitta dall’Australia : Giannelli ed un pubblico da urlo le note liete della serata [FOTO] : La Nazionale Italiana di Pallavolo è caduta sotto i colpi dell’Australia nel primo test match in vista della Nations League prima e del Mondiale poi serata di grande volley al Palacalafiore di Reggio Calabria. La Nazionale Italiana è sbarcata sullo stretto per giocare un’amichevole di lusso contro l’Australia, gara valida come test match in preparazione dei grandi impegni estivi: dapprima la Volley Nations League ed a settembre ...

Maglietta di Luigi Favoloso - la frase sessista/ Grande Fratello 2018 : dalla tv al tribunale? : Maglietta di Luigi Favoloso, la frase sessista che gli è costata la squalifica dal Grande Fratello 2018: Selvaggia Lucarelli pronta a portarlo in tribunale.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 08:08:00 GMT)