Un posto al sole anticipazioni | ALBERTO PALLADINI rientra in gioco FOTO

Un posto al sole anticipazioni - puntate dal 28 maggio al 1° giugno 2018 : Per voi ecco le anticipazioni settimanali sulle puntate di Un Posto al sole da lunedì 28 maggio a venerdì 1° giugno 2018. Assisteremo a Ferri che cercherà di appianare i conflitti in corso ai Cantieri, in modo che gli operai non siano sempre tesi ed in ansia per il loro futuro. Marina ha intanto raggiunto Montecarlo dove spera di trovare chi potrebbe acquistare gli yacht. Filippo e Serena sono sempre più tesi, mentre Renato in visita alla ...