“Un piacere intenso e assoluto” L’incredibile vicenda dei video che provocano l’orgasmo

caffeinamagazine

: Caro Gigi, è stato un piacere, un privilegio e un onore giocare, combattere e vincere partite e trofei con al mio f… - MarioMandzukic9 : Caro Gigi, è stato un piacere, un privilegio e un onore giocare, combattere e vincere partite e trofei con al mio f… - delpieroale : Ti abbiamo cercato in campo fidandoci di te, della tua visione, delle tue capacità tecniche, del tuo rendere sempli… - claudioruss : Lorenzo Insigne al @CorSport: “Ancelotti ha telefonato anche a me e altri compagni. È stato un modo per salutarmi e… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Il cervello umano è una delle macchine più complesse mai esistite. Nessuno comprende a pieno – no, neanche i neurologi ne conoscono tutti i segreti – quello che può davvero fare se stimolato in un certo modo. Ce ne siamo resi conto nel corso degli anni, con la psicologia, tanto per fare un esempio o con gli studi dei sistemi di apprendimento. Insomma, ci sono aspetti della nostra mente che probabilmente ancora oggi non conosciamo (o che semplicemente ignoriamo). Guardate ad esempio uno di questiqua sotto, li chiamano Asmr e sono incredibilmente virali sui social. Idi questo genere sono ormai milioni su YouTube, e c’è un’intera comunità di appassionati che ogni giorno li ascolta, apprezza e commenta. Eppure non tutti oggi sanno cosa sia l’Asmr, e quali siano le sensazioni che può provocare solo attraverso una sorgente audio e un paio di cuffie. Iniziamo dal nome: ...