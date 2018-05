Un mare di plastica nelle nostre spiagge

India - i pescatori del Kerala che raccolgono la plastica nel mare : La storia della parziale ma significativa sconfitta della plastica a Kollam è stata raccontata dal National Geographic portando all'attenzione del mondo un progetto che non è limitato a questo porto ...

Basta plastica in mare : Capraia ci prova : ... i risultati sono incoraggianti, il Biofoam si sta dimostrando come un modello per ridurre l'inquinamento da plastica e polistirene nel mondo. Capraia si propone come modello per questo e per gli ...

Basta plastica in mare : Capraia ci prova : L'isola toscana sarà la prima in tutto il Mediterraneo a sostituire le cassette in polistirolo dei pescatori con contenitori biodegradabili. Un passo verso l'obiettivo di rendere "a impatto zero" l'intero territorio

Plastica in mare - invasi anche i fondali : La Plastica rappresenta tra l’80 e il 90% dei rifiuti dispersi nell’ambiente marino e costiero. Quello che vediamo galleggiare sulla superficie del mare e arenarsi sulle spiagge però è solo la punta dell’iceberg di un problema ben più complesso. Sui fondali oceanici si trovano infatti oltre 100 milioni di tonnellate di rifiuti. Rifiuti che, portati dalle correnti raggiungono anche le aree più remote. A lanciare l’allarme è Legambiente ...

Plastica in mare - la storia della busta più “profonda” del Pianeta : Le depressioni o fosse oceaniche, aree profonde dei mari del Pianeta, rappresentano ambienti peculiari e poco noti. Nonostante le difficoltà di accesso, sono comunque oggetto di ricerche da parte di numerosi team internazionali di scienziati che, molto spesso, scoprono nuove specie che si sono adattate a vivere in condizioni estreme, come l'alta pressione o la totale assenza di luce.La più profonda depressione oceanica del Pianeta ...

'Foreatplastic' e il Comune di Viareggio dice 'no' alla plastica in mare : Quasi 5500 miliardi di pezzi di plastica galleggiano nei mari di tutto il mondo. Circa 300mila tonnellate, cinquanta grammi per ogni essere umano presente sulla Terra. La plastica sminuzzata finisce ...

Vuoto a rendere per le bottiglie in PET : un'altra occasione persa per l'Italia? E intanto gli Alpini invadono Trento con un mare di plastica : E per la pace degli ambientalisti scettici si precisa che "a fine evento i prodotti saranno riciclati e trasformati in nuovi oggetti: un perfetto esempio di economia circolare a salvaguardia dell'...

Plastica in mare - Italia leader contro l’inquinamento : Su un fronte l’Italia non è seconda a nessuno, ed è la normativa di contrasto all’inquinamento da Plastica in mare. In questo, è il nostro Paese a detenere la leadership, tanto che quando la premier Theresa May ha annunciato il programma per il Regno Unito di contrasto alle plastiche, “metà delle misure annunciate, l’Italia le aveva già fatte”, dice all’AdnKronos il presidente di Legambiente Stefano Ciafani da Malta, dove l’associazione ...

Il mare italiano è una zuppa di plastica (in cui nuotiamo e da cui mangiamo) : Nelle acque marine superficiali italiane si riscontra un'enorme e diffusa presenza di microplastiche comparabile ai livelli presenti nei vortici oceanici del nord Pacifico, con i picchi più alti rilevati nelle acque di Portici...

Plastica in mare - il progetto pilota per ridurla parte da Livorno : Certo ora va strutturato e reso ancora più efficace, ma è già un esempio di economia collaborativa e circolare, un tema al centro dell'agenda di questa giunta regionale'. Barche in mare da quattro ...

Pescatori-spazzini per salvare il mare dalla plastica : parte il progetto "Arcipelago pulito" : Il mare è la principale fonte di cibo per più di un miliardo di persone e fornisce lavoro a milioni di persone in tutto il mondo. Proteggerne l'integrità, e dunque la biodiversità, per molti aspetti ...

Toscana - 20 kg al giorno di plastica in mare : al via ‘Arcipelago pulito’ : Poco prima delle una del pomeriggio, diciotto miglia al largo di Livorno, un’ora abbondante di viaggio ad andatura sostenuta, i pescatori dell’Anastasia tirano su la penultima rete della battuta di pesca iniziata a mezzanotte. A babordo c’è la Gorgona, a tribordo l’isola di Capraia. Sul ponte del peschereccio sventola la bandiera del progetto ‘Arcipelago pulito’. E tra sanpietri e sugarelli, scampi, qualche ...

Via plastica dal mare con eco-bracciale : ANSA, - ROMA, 15 APR - Via la plastica dal mare: e per sensibilizzare il pubblico al rispetto dell'oceano, un braccialetto in plastica riciclata, il cui ricavato finanzierà attività legate al recupero ...

Troppa plastica in mare. E troppe tasse sulla nautica : Una scelta sbagliata perché in questo comparto lavorano tantissime famiglie italiane con artigiani di alto livello, tra i massimi esperti al mondo". Il Prefetto della Spezia Lucio Antonio Garufi ha ...