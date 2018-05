Un-Lucky loser! Gunneswaran lascia il Roland Garros per il Challenger di Vicenza | si

sportfair

: @GeorgeSpalluto @congy17 Anzi, in stazione ti hanno detto che sei un loser (non lucky). - semerix : @GeorgeSpalluto @congy17 Anzi, in stazione ti hanno detto che sei un loser (non lucky). - gabrielacruzqui : RT @TennisWorldit: Marco Trungelliti, Barcellona-Parigi in macchina per essere lucky loser - ErnyMilan9 : RT @SuperTennisTv: Un lungo viaggio, ma ne è valsa la pena! Il lucky loser Trungelliti accede al 2° turno del @rolandgarros battendo in r… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) La sfortunata storia di Pranjesh: il tennista indiano non crede di poter essere chiamato comeloser ale vola a, poi succede l’incredibile Ilè appena iniziato ma regala già una storia incredibile e… sfortunata. Il protagonista della vicenda è Pranjesh, tennista indiano numero 183 del ranking maschile, ottavoloser dello Slam francese., eliminato nelle qualificazioni, ha pensato di non avere alcune chance di rientrare nel tabellone principale, optando per ildi. Il ritiro di Nick Kyrgios ha però liberato un posto nel tabellone, ma il tennista indiano è risultato impossibile da rintracciare. Al suo posto è stato chiamato dunque Marco Trungelliti che intanto era tornato a Barcellona. Il tennista argentino è tornato a Parigi in macchina, cogliendo l’opportunità al volo e ...