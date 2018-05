Un governo di servizio con a capo Carlo Cottarelli deve superare il Parlamento

governo : Martina - grazie a Gentiloni per grande lavoro a servizio Italia : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – ‘Tutti dobbiamo un grazie a Paolo Gentiloni per il grande lavoro fatto al servizio dell’Italia. La sua competenza, la sua serietà e la sua passione sono un punto di riferimento prezioso per tutto il Pd”. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina a margine di un incontro a Milano con i giovani democratici. L'articolo Governo: Martina, grazie a Gentiloni per grande lavoro a ...

Dal governo di servizio al voto a luglio - tutte le ipotesi spiegate dai giornali : Al ministero dell'Economia potrebbe andare Salvatore Rossi, 69 anni, direttore generale di Banca d'Italia da 5 anni'. Marzio Breda, sul Corriere della Sera , sottolinea un aspetto della questione che ...

Dal governo di servizio al voto a luglio - tutte le ipotesi spiegate dai giornali : Oggi pomeriggio, al massimo domani. Ma più probabilmente oggi pomeriggio, perché al Colle si sono stufati di aspettare e al massimo, ma è veramente il massimo, aspetteranno fino a domattina per dar tempo a M5s e Centrodestra di trovare una quadra, e sciogliere il nodo annunciando un accordo di governo. Altrimenti già alle 17 di oggi (ieri Mattarella lo aveva detto a Juventus e Milan: “Non so se farò ...

Come funziona il governo di servizio che Mattarella sta preparando : "Un buon arbitro spera sempre di non essere notato e può non essere notato solo se i giocatori sono corretti". Sergio Mattarella riceve Milan e Juventus alla vigilia della finale di Coppa Italia e con una frase fa capire il suo umore di queste ore. E fa capire anche molto delle sue scelte degli ultimi giorni. Se le forze in campo fossero corrette e non indulgessero in tattiche di "simulazione", la partita non ...

Il Colle propone governo 'di servizio' ma urne possibili il 22/7 : Roma, 7 mag. , askanews, E' il 22 luglio la prima data utile per votare, ma prima il presidente della Repubblica affiderà la gestione della fase elettorale a un governo 'di garanzia' e non 'di parte', ...

Mattarella dopo le consultazioni : "governo di servizio o si torna subito al voto" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo una lunga giornata di consultazioni, ha preso la parola al termine dell'incontro con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, riepilogando quanto accaduto oggi e manifestando l'intenzione di formare un governo di servizio, neutrale, che possa guidare il Paese fino alla fine dell'anno o fino a quando le tre principali forze politiche non raggiungeranno un accordoQueste ...

Mattarella lancia il governo di servizio. Lega e M5S vogliono le elezioni : Lega e grillini vogliono le elezioni subito, e fissano da soli anche la data: l’8 luglio. Sergio Mattarella risponde: sarebbe un errore sia a luglio che in autunno, perché l’Italia finirebbe vittima degli attacchi speculativi internazionali, non potrebbe farsi valere nei consessi dell’Unione Europea e del G7, non potrebbe fare la finanziaria e porterebbe ad un aumento dell’Iva. Il capo dello Stato parla per soli ...

Lega e FdI : no a governo di servizio : 19.45 "Il voto degli italiani va rispettato. Quindi o un governo del centrodestra, oppure elezioni il prima possibile,per la prima volta in estate. Contiamo Berlusconi mantenga la parola data". Così il leader della Lega, Salvini. "Non ci saranno i voti di Fratelli d'Italia per un altro governo nato nei laboratori del Quirinale e incapace di dare risposte ai cittadini". E' quanto dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Mattarella : governo neutrale di servizio fino a dicembre o voto a luglio o in autunno : Lo scenario del Capo dello Stato: impossibile un governo politico, impossibile che Gentiloni prosegua il suo lavoro. Possibile invece un voto in autunno ma con gravi rischi per il Paese