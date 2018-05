: Ue taglierà fondi a Ungheria e Polonia - TelevideoRai101 : Ue taglierà fondi a Ungheria e Polonia - zazoomblog : Usa Trump taglierà fondi pro-aborto - #Trump #taglierà #fondi #pro-aborto - BNews_It : Usa, Trump taglierà fondi pro-aborto -

Bruxelles prevede di spostare più di 30 mlri di euro didall'Europa centrale e orientale,tagliando la quota di bilancio per le politiche di coesione didel 25%,aumentando invece il sostegno a Grecia +8%), Italia (+6,4%) e Spagna (+5%). Lo riporta il Financial Times citando una bozza del documento di bilancio che l'Ue presenterà nelle prossime ore. ùUn documento che mostra come la Commissione europea stia rivedendo i citeri per l'allocazione di,(Di martedì 29 maggio 2018)