Ue | addio plastica | mai più piatti | posate e cotton fioc

Ambiente - l’Ue dice addio alla plastica : stop a piatti - posate e cotton fioc : Misure molto ambiziose sono state presentate oggi dalla Commissione europea, nel quadro della strategia per ridurre i rifiuti di plastica: ad esempio nel progetto di direttiva si prevede che entro il 2025 gli Stati membri dovranno raccogliere il 90% delle bottiglie di plastica monouso per bevande, e si prevede anche il divieto di vendita di stoviglie, cannucce, agitatori per bevande, bastoncini di cotone per le orecchie e bastoncini per ...