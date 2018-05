Ucciso a coltellate dal figlio adottivo | a Fiesse l' ultimo saluto a Marino Pellegrini

Sassari - 23enne Ucciso a coltellate : Omicidio nella notte in via Ziu Remundu a Sassari, a pochi passi circolo sportivo di Ottava, alle porte della città. Un ragazzo di 23 anni, Nicola Della Morte, è stato ucciso a coltellate intorno all'1.30 di ieri, poche ore dopo la partita finale del locale campionato di calcio che aveva visto uscire sconfitta l'Ottava, che in campo aveva visto anche lo stesso Della Morte.Tutto sarebbe nato da una discussione col 25enne Daniele Ventriglia, ...

Sassari - calciatore dilettante Ucciso a coltellate : preso l'assassino in fuga : Il 23enne Nicola Della Morte è stato colpito al petto da un 25enne di Carbonia, attualmente ricercato dai carabinieri

Sassari - calciatore dilettante Ucciso a coltellate : killer preso dopo la fuga : Sassari, calciatore dilettante ucciso a coltellate: killer preso dopo la fuga Sassari, calciatore dilettante ucciso a coltellate: killer preso dopo la fuga Continua a leggere L'articolo Sassari, calciatore dilettante ucciso a coltellate: killer preso dopo la fuga proviene da NewsGo.

Sassari - calciatore dilettante Ucciso a coltellate davanti ai compagni di squadra : arrestato il killer : Un giovane di 23 anni, Nicola Della Morte, nato a Chiavenna , Sondrio, , impiantista e calciatore dilettante dell'Ottava, è stato ucciso nella notte nelle vicinanze del campo sportivo della borgata di ...

Sassari - calciatore dilettante Ucciso a coltellate davanti ai compagni di squadra : rintracciato il killer : Un giovane di 23 anni, Nicola Della Morte, nato a Chiavenna , Sondrio, , impiantista e calciatore dilettante dell'Ottava, è stato ucciso nella notte nelle vicinanze del campo sportivo della borgata di ...

Calciatore dilettante Ucciso a coltellate davanti ai compagni : rintracciato il killer - è un coetaneo : Un giovane di 23 anni, Nicola Della Morte, nato a Chiavenna , Sondrio, , impiantista e Calciatore dilettante dell'Ottava, è stato ucciso nella notte nelle vicinanze del campo sportivo della borgata di ...

Tragedia nella notte : calciatore Ucciso a coltellate dopo una lite Video : nella scorsa notte, a Sassari, ha perso la vita un calciatore dilettante di 23 anni che militava in una squadra di prima categoria in Sardegna. Si tratta di Nicola Della Morte, originario di Sondrio, che per vivere svolgeva la mansione di impiantista, ma militava anche nell’Ottava, squadra iscritta al campionato di prima categoria in Sardegna. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’ il delitto è avvenuto intorno all’una di questa notte nelle ...

Calcio ancora sotto shock - calciatore Ucciso a coltellate dopo una lite [NOME e DETTAGLI] : dopo l’episodio omicidio-suicidio del calciatore del Tuttocuoio Federico Zini, altra brutta notizia che riguarda il mondo del Calcio. Secondo quanto riporta Repubblica un calciatore dilettante di 23 anni è stato ucciso nella notte a Sassari. Si tratta di Nicola Della Morte, 23 anni ed era un calciatore dell’Ottava, squadra che milita nella prima categoria sarda. Il delitto è avvenuto intorno all’1, secondo la ricostruzione ...

Tragedia nella notte : calciatore Ucciso a coltellate dopo una lite : nella scorsa notte, a Sassari, ha perso la vita un calciatore dilettante di 23 anni che militava in una squadra di prima categoria in Sardegna. Si tratta di Nicola Della Morte, originario di Sondrio, che per vivere svolgeva la mansione di impiantista, ma militava anche nell’Ottava, squadra iscritta al campionato di prima categoria in Sardegna. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’ il delitto è avvenuto intorno all’una di questa notte nelle ...

Sassari - calciatore dilettante Ucciso a coltellate/ Ultime notizie - Nicola Della Morte : in fuga killer 25enne : Nicola Della Morte, calciatore dilettante 23enne, è stato ucciso a Sassari dopo una lite in un locale, con una coltellata al petto: si cerca killer 25enne in fuga.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:45:00 GMT)

Nicola - calciatore dilettante Ucciso a coltellate davanti ai compagni : è caccia all'assassino : Un giovane di 23 anni, Nicola Della Morte, nato a Chiavenna (Sondrio), impiantista e calciatore dilettante dell'Ottava, è stato ucciso nella notte nelle vicinanze del campo sportivo della...

Sassari - calciatore dilettante Ucciso a coltellate davanti ai compagni di squadra : caccia al killer : Un giovane di 23 anni, Nicola Della Morte, nato a Chiavenna , Sondrio, , impiantista e calciatore dilettante dell'Ottava, è stato ucciso nella notte nelle vicinanze del campo sportivo della borgata di ...

Sassari - calciatore dilettante Ucciso a coltellate : assassino in fuga : Un uomo di 23 anni, Nicola Della Morte, impiantista e calciatore dilettante dell'Ottava , è stato ucciso nella notte nelle vicinanze del campo sportivo della borgata di Sassari. Ad accoltellarlo al ...

Calciatore dilettante di 23 anni Ucciso a coltellate : Omicidio nella notte a Sassari. Un Calciatore dilettante, Nicola Della Morte, 23 anni, originario di Chiavenna, è stato ucciso in una borgata alle porte della città. Omicidio a...