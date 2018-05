Twitter | c’è un trucco per vedere cosa scrivevano gli utenti nel 2008

meteoweb.eu

: A.C.E Adventures in Wonderland A.C.E - DONGHUN DAY ver. 2 _ #20180607_PM6 #ACE #JUN #DONGHUN #WOW #KIMBYEONGKWAN… - official_ACE7 : A.C.E Adventures in Wonderland A.C.E - DONGHUN DAY ver. 2 _ #20180607_PM6 #ACE #JUN #DONGHUN #WOW #KIMBYEONGKWAN… - MetaErmal : Bentornato a @MarcoBocci poi c’è @RudyZerbi che fa invasione di campo ?? - AmiciUfficiale : Nella Commissione c'è una persona MOOOLTO speciale per Emma! ?? #Amici17 -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Andy Baio, ex direttore tecnico di Kickstarter, ha condiviso online un metodo molto semplice percom’erano neli tweet delle persone che si seguono oggi su. E’ sufficiente scrivere nel campo di ricerca: “filter:follows until:-05-25 -filter:replies”. E’ anche possibile fare ricerca sui propri vecchi tweet aggiungendo: “from:nomeutente”. Così facendo è possibile osservare come il social è cambiato negli anni e come è cambiato il modo in cui è utilizzato: pochi link a notizie, pochissime immagini e video, meno polemiche. L'articolo: c’è unperglinelMeteo Web.