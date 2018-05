Tutti giorni a Sondrio è ' Estate'

Governo - Di Maio contro l’Europa : “Predicano Tutti rispetto ma sono giorni che ci insultano. Facciamo paura” : “In Italia dobbiamo sempre preoccuparci di come parliamo degli altri paesi, è giusto. Ma nell’ultima settimana ci hanno chiamato barbari, scrocconi e non ho visto nessun capo di Stato difendere gli italiani che non sono stati rispettati”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. “Sull’Europa nel contratto non abbiamo scritto niente di particolare. Solo che andiamo a rappresentare gli interessi degli ...

Curriculum con soggiorni non certificati - così fan (quasi) Tutti : anche per la consulente del Colle visite non provate : Non solo il premier Giuseppe Conte. L’attitudine dei docenti a inserire nel proprio cv esperienze all’estero non certificate non è un’esclusiva del presidente del Consiglio incaricato. Per avere conferma basta bussare al Quirinale. Che fra i suoi consulenti ha nominato una docente di diritto che tra le sue esperienze professionali riporta soggiorni di studio all’estero in maniera del tutto analoga all’attuale presidente del ...

Caterina Balivo Show - Tutti i giorni su Rai 1 : Un bel salto di qualità per Caterina Balivo, che sembra proprio passerà dal pomeriggio di Rai 2 a quello di Rai 1. La prossima stagione, ovviamente. Secondo le ultime indiscrezioni, la...

È giusto mangiare pasta Tutti i giorni? Risponde il nutrizionista : “Come sei dimagrito, ma che dieta hai fatto? Ho eliminato la pasta!”. Quante volte abbiamo assistito a una conversazione di questo tipo!? Sicuramente tante. La pasta è l’alimento simbolo...

F1 - Test Barcellona 2018 (15-16 maggio) : Tutti in pista per una due giorni di grande importanza - la Ferrari cerca nuove soluzioni : Concluso il Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018, piloti e scuderie non avranno il classico “rompete le righe“, ma rimarranno sul tracciato del Montmelò per la prima tornata di Test nel corso della stagione da effettuare proprio sulla pista catalana. Per tecnici ed ingegneri si tratta di una occasione più unica che rara (il secondo ed ultimo round si terrà all’Hungaroring di Budapest nelle ...

Festa della mamma : sosteniamo le mamme Tutti i giorni : Pochi ruoli nella società sono essenziali, eppure sottovalutati, come quello di una mamma. Essere madre è un lavoro senza sosta, H24, non retribuito eppure tra i più gratificanti al mondo.Domenica 13 maggio, in Italia è la Festa della mamma, una ricorrenza che si festeggia per celebrare la maternità e l'influenza delle mamme non solo in famiglia ma anche nella società. Non basta però un lavoretto ...

Raid Casamonica - adottiamo il Roxy Bar! Andiamo a prenderci il caffè Tutti i giorni : Nell’immaginario collettivo il Roxy Bar è il luogo della Vita Spericolata declamata da Vasco che tutti abbiamo canticchiato almeno una volta. Caro Vasco, tu ti riferivi al celebre bar del centro bolognese, un luogo storico di incontro di giovani, di sogni e di speranze. Oggi purtroppo le cronache ci parlano di un altro Roxy Bar, a Roma, in un quartiere periferico dove speranze e sogni sono infranti dalla longa mano della criminalità ...

Fibra WindHome per Tutti a 24 - 90€ - solo per pochi giorni : Sino al prossimo 14 maggio, è possibile attivare Wind Home Unlimited Fibra, il piano tariffario “tutto compreso” di Wind per …

Simone Mazzola : in gara Tutti i giorni : tutti vogliono sapere cosa mi è successo, come affronto la vita di tutti i giorni…' Hai contatti con il mondo delle due ruote? 'Sì, molti piloti hanno organizzato anche delle iniziative per me,...

Giallo ai Parioli - il 23enne scriveva su Facebook : 'Bisogna lottare Tutti i giorni per la vita' : Solo quattro giorni fa il ragazzo scriveva su Fb: 'Bisogna lottare tutti i giorni, per tutta la vita, per non lasciarsi andare'. Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato Salario-Parioli ...

“Ecco perché Melania Trump è sempre così triste”. Bellissima - ma il suo sguardo non la segue. Ora parla una personalità di spicco che ha visto e capito tutto… “Cosa è costretta a sopportare Tutti i giorni” : Ancora una volta parliamo di Melania Trump, la First lady degli Stati Uniti d’America, la donna che per antonomasia, si dice sia la più potente del mondo. Eppure da quello che dice una sua vicinissima conoscente (definirla amica sarebbe troppo, probabilmente) non potrebbe muoversi neanche di casa. La casa (bianca). “Melania non può fare nulla. Non può nemmeno aprire una finestra alla Casa Bianca. Non le è consentito di mettere il ...

Rush finale - Tutti in Molise. Berlusconi torna per due giorni - : A Montenero di Bisaccia parla Di Maio, Antonio Di Pietro all'Ansa fa capire che non andrà a sentirlo: «Io ormai non faccio politica. Mio figlio è candidato nel centrosinistra, ma io sono fuori. Gli ...

“Ora posso dirlo”. Isola - Alessia Marcuzzi svela il suo segreto. A pochi giorni dalla fine del reality - stanca ma soddisfatta dell’edizione appena portata a termine - ha deciso di vuotare il sacco e “parlare”. E ha stupito Tutti : La tredicesima edizione dell’Isola dei famosi si è conclusa: è stata un’edizione piena di polemiche e colpi di scena. Un’edizione difficile da condurre che ha messo a dura prova Alessia Marcuzzi che, però, da professionista quale è, se l’è cavata alla grande. Chi ha vinto? Nino Formicola, in arte Gaspare. Proprio colui che ha sempre detto di non amare i reality. Proprio lui che tante volte si è chiesto “cosa ci faccio qui?”. Formicola ha ...

“Facciamo sesso Tutti i giorni”. Confessioni hot per la star che - senza peli sulla lingua - parla della sua intimità in compagnia del focosissimo fidanzato. Fan a bocca aperta (e parecchio invidiosi) : Non sempre abbiamo il coraggio di chiederlo ad alta voce, lasciando che la curiosità rimanga insoddisfatta. Eppure tante volte, nel vedere una coppia felice insieme, affiatatissima, ci è venuta la tentazione di prendere uno dei due in disparte e domandare, se abbiamo un minimo di confidenza: “Ma voi, quante volte lo fate durante la settimana?”. La risposta, se arriva, serve solitamente a generare tacita invidia in chi ha una ...