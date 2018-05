Tutte le volte in cui un presidente della Repubblica ha detto “no”

Da Previti a Gratteri - Tutte le volte che il Colle ha stoppato la nomina di un ministro : Il «no» di Mattarella a Paolo Savona a ministro dell’Economia non è senza precedenti. Esistono infatti vari episodi nei quali il Quirinale ha rivendicato con forza le sue prerogative,...

Carmen Di Pietro : 'Volteggiando sul trapezio ho vinto Tutte le mie paure' : "Sono una paurosa, anzi, forse una delle persone più paurose nel mondo dello spettacolo. In macchina con me non si possono superare i cento all'ora, anche quando il limite sarebbe centodieci. Lo ...

Tutte le volte che Berlusconi ha citato Hitler a sproposito : Silvio Berlusconi paragona i 5 Stelle ai nazisti e Grillo a Hitler, poi denuncia di essere stato citato fuori contesto. Ma non è la prima volta che il leader di Forza Italia accosta il nazismo al M5s e cita Hitler facendo infuriare a volte la stessa comunità ebraica. La frase di oggi dal palco a Porzus, in Friuli, dove nel febbraio 1945 furono uccisi 17 partigiani. "Sta succedendo qualcosa in Italia di ...

‘Avvocato - avremo giustizia?’. Tutte le volte che me lo chiedono cerco conforto in Randazzo : La giustizia nonostante, edito da Sellerio, è un saggio del compianto Ettore Randazzo (noto avvocato penalista) dedicato agli addetti ai lavori. Di piacevole lettura anche per chi non ha scelto di percorrere il lungo e tortuoso sentiero che porta alla carriera forense. Un manuale breve da leggere tutto d’un fiato, ogni volta che sorgono dei dubbi sulla funzione della difesa tecnica nel processo penale e sul funzionamento del nostro sistema ...

Tutte le volte in cui Harry Styles è caduto sul palco - dagli scivoloni con gli One Direction alla carriera da solista (video) : In attesa del suo ritorno in Italia, riviviamo tutti i migliori momenti in cui Harry Styles è caduto sul palco durante concerti con gli One Direction, ma anche nei recenti da solista! L'idolo della musica internazionale è solito rendersi indimenticabile sul palco, sia per il suo straordinario talento e la sua voce, che per alcuni siparietti molto divertenti, ormai ricorrenti durante i suoi concerti. Sin dai tempi con gli One Direction, ...

Crolla palazzina a Rescaldina - nell'hinterland di Milano. Tutte salve le persone coinvolte : Un crollo si è verificato in una palazzina a due piani a Rescaldina, nell'hinterland a nord ovest di Milano. La prima ipotesi è quella di un cedimento a seguito di un'esplosione. Il crollo, secondo quanto precisato dai carabinieri, ha interessato 3 appartamenti di uno stabile composto da 12 appartamenti.Complessivamente le persone coinvolte risulterebbero essere 9, Tutte tratte in salvo. Ci sono dei feriti, ma non sarebbero in ...

