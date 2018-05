Turchia | Erdogan si affida alla Banca centrale per uscire dalla recessione

Turchia : media - se rieletto Erdogan cancellerà ministero Ue : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia - Erdogan si arrende : la Banca centrale alza i tassi al 16 - 5% per salvare la lira : La Banca centrale turca ha alzato i tassi di 300 punti base in una riunione di emergenza tenutasi mercoledì sera ad Ankara portando il tasso di

Bosnia-Turchia : Erdogan - sforzi reciproci con Sarajevo aiuteranno a sconfiggere organizzazione Gulen : Nella capitale bosniaca Erdogan è stato accompagnato dal vicepremier Hakan Cavusoglu, dal ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, dal ministro dell'Economia Nihat Zeybekci, dal ministro della ...

Turchia - Erdogan : “Su Gerusalemme il mondo ha fallito” : Turchia, Erdogan: “Su Gerusalemme il mondo ha fallito” Turchia, Erdogan: “Su Gerusalemme il mondo ha fallito” Continua a leggere L'articolo Turchia, Erdogan: “Su Gerusalemme il mondo ha fallito” proviene da NewsGo.

Turchia : sfidante Erdogan - Usa diano Gulen o via da Incirlik : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Erdogan attacca le agenzie di rating : puniscono la Turchia e premiano la Grecia - «paese in bancarotta» : In vista delle elezioni politiche e presidenziali anticipate che si terranno il 24 giugno nel paese della Mezzaluna sul Bosforo, il presidente turco

Turchia : Erdogan vuole bassi tassi di interesse - lira turca affonda di nuovo : lira turca sotto pressione nella sessione odierna, accelera al ribasso dopo le dichiarazioni del presidente della Tayyip Erdogan, che ha detto che i tassi di interesse devono essere abbassati di nuovo ...

Turchia : crollo lira - Erdogan convoca riunione d'emergenza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia-Serbia : Erdogan e Vucic per lotta comune terrorismo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia : Contro Erdogan dal carcere - la sfida del leader curdo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

In Turchia alle prossime elezioni quattro partiti di opposizione si alleeranno contro Erdogan : Il principale partito di opposizione in Turchia, il Partito popolare repubblicano (CHP, la sigla in turco), si alleerà con altri tre partiti di opposizione alle prossime elezioni parlamentari, convocate anticipatamente dal presidente Recep Tayyip Erdogan. L’accordo verrà firmato alle 15 The post In Turchia alle prossime elezioni quattro partiti di opposizione si alleeranno contro Erdogan appeared first on Il Post.

Turchia-Corea del Sud : presidente Erdogan in partenza per Seul - previsto incontro con omologo Moon : Nel suo tour Erdogan è accompagnato dal ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, dal ministro della Cultura e del turismo Numan Kurtulmus, dal ministro dell'Economia Nihat Zeybekci, dal capo dell'...

Turchia - perché Erdogan gioca la carta del voto anticipato : Sulla pagina di Facebook del nuovo partito turco IYI, il Partito Buono, la formazione politica di Meral Aksener, 61 anni, la candidata presidenziale che potrebbe sfidare con successo il 'Sultano' ...

Turchia - elezioni anticipate a giugno/ La mossa di Erdogan per sbarazzarsi della Aksener : Turchia, Aksener sfida Erdogan: la signora di Ferro è la principale alternativa al presidente. La 61enne politica di destra, vuole sfidare il presidente turco alle prossime elezioni(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:48:00 GMT)