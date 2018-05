ilfattoquotidiano

: Tumori, “un farmaco per l’artrite può rendere più sicura la rivoluzionaria terapia Car-t” - fattoquotidiano : Tumori, “un farmaco per l’artrite può rendere più sicura la rivoluzionaria terapia Car-t” - LaSberla : All’Asp di Trapani in uso un softwar per il registro tumori - Partanna_Live : Asp: nato un sotfware per valutare l’impatto e il numero dei tumori in provincia di Trapani -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Ha già salvato alcune vite come quella di un bimbo di 4 anni, ma ora l’obiettivo dei ricercatori èlacon le cellule immunitarie riprogrammate per sconfiggere idel sangue, nota come CAR-T, molto piùprevenendo i possibili gravi effetti collaterali È l’obiettivo raggiunto da un team di ricercatori del San Raffaele di Milano che ha individuato il meccanismo alla base degli effetti collaterali di questa, dimostrando la potenziale efficacia di un, già in uso per, nel prevenirli e curarli. Lo studio è pubblicato su Nature Medicine. Le terapie cellulari con tecnologia CAR-T – approvate solo lo scorso ottobre negli Usa – rappresentano una rivoluzione nella lotta aidel sangue: questa tecnologia consiste nell’ingegnerizzare geneticamente cellule del sistema immunitario, i linfociti, per renderle capaci di ...