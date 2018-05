“Tricolore alle finestre” | Di Maio chiama alla mobilitazione

meteoweb.eu

: #governo @luigidimaio invita tutti a esporre bandiera tricolore alle finestre e divulgare sui social #ilmiovotoconta - TgLa7 : #governo @luigidimaio invita tutti a esporre bandiera tricolore alle finestre e divulgare sui social #ilmiovotoconta - SkyTG24 : #UltimOra #DiMaio: chiamo i cittadini alla mobilitazione, mettiamo il tricolore alle finestre… - Agenzia_Ansa : Di Maio chiama alla mobilitazione, tricolore alle finestre. In piazza il 2 giugno 'Fatevi sentire - il suo appello… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Luigi Di. “Quella di ieri sera è stata la notte più buia della democrazia italiana”, con “il Presidente che ha deciso di scavalcare le sue prerogative costituzionali e di non fare andare al governo una forza politica che ha preso 11 milioni di voti. Un governo che avrebbe avuto la maggioranza assoluta grazie al contratto siglato con la Lega” afferma il capo politico M5S in un video postato su Facebook. “Al governo Mattarella ha deciso di mettere dei tecnici che non hanno mai preso un voto, guidati da Cottarelli, con la sicurezza che non avranno nessuna maggioranza in Parlamento. Quindi avremo un governo non solo non votato dal popolo, ma nemmeno dal Parlamento: un vergognoso unicum nella storia della Repubblica” dice Di, che invita anche a una campagna social, al grido di ‘il ...