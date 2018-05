Tribunale a rischio crollo | le udienze a Bari si tengono nella tendopoli

Tribunale a rischio crollo - processi nelle tende a Bari : "Una vergogna" : Da oggi tre tensostrutture ospitano le udienze di rinvio dei processi penali ordinari di primo grado del Tribunale di via Nazariantz a Bari, struttura non più agibile per via del rischio crollo....

Diritti tv - partenza serie A a rischio. Tribunale annulla il bando Mediapro : Il Tribunale civile di Milano ha confermato la sospensione del bando dei Diritti tv presentato da Mediapro perché in conflitto con le attuali norme Antitrust. Accolte di fatto le istanze di Sky. ...

Movimento 5 stelle - simbolo a rischio : Grillo in Tribunale : Lunedì, nel primo pomeriggio, in Tribunale di Genova torna sulla contesa tra la prima associazione M5S, quella nata nel 2009, e l'associazione venuta alla luce nel dicembre 2017 a cui Grillo, proprio per sfuggire alle...

M5S : simbolo e nome ancora a rischio - lunedì Grillo torna in Tribunale/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Nella memoria viene anche citato un lungo passaggio in cui Aldo Giannuli, politologo e saggista, spiega i motivi del suo addio al M5S: "Oggi, nel movimento vige un regolamento che nessuno ha mai approvato - scriveva lo studioso - e che dà pieni poteri al capo politico, sino al punto di