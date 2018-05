Treno contro Tir | si allarga inchiesta | presto nuovi indagati

SO : Treno contro cavo di una gru - nessun ferito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Treno contro tir - si allarga l'inchiesta : ANSA, - IVREA , TORINO, , 28 MAG - E' destinata ad allargarsi l'inchiesta sul disastro ferroviario che mercoledì scorso, sulla linea Ivrea-Chivasso, è costato la vita a due persone. La procura di ...

Treno contro Tir a Caluso - due morti e 18 feriti. Cosa ha causato l'impatto : Due morti e 18 feriti. È questo al momento il bilancio del grave incidente ferroviario sulla linea Torino-Ivrea, all'altezza del comune di Caluso. Mercoledì sera poco dopo le 23, un Treno regionale ha travolto un camion fermo sui binari ad un passaggio a livello della frazione di Arè. L'impatto ha causato il deragliamento di alcuni vagoni e il bilancio provvisorio è di due morti, tra cui il ...

CALUSO - DISASTRO FERROVIARIO : VIDEO DELLO SCONTRO Treno-TIR/ Acquisito nuovo video di sicurezza ad Aré : CALUSO, SCONTRO TRENO-TIR: ecco il video, cos'è successo? Macchinista morto a pochi mesi dalla pensione. Destino beffardo per Roberto Madau, il 61enne morto mercoledì sera(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 21:56:00 GMT)

Caluso - disastro ferroviario : video dello scontro Treno-tir/ Rfi : domani riprende circolazione Chivasso-Aosta : Caluso, scontro treno-tir: ecco il video, cos'è successo? Macchinista morto a pochi mesi dalla pensione. Destino beffardo per Roberto Madau, il 61enne morto mercoledì sera(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 19:52:00 GMT)

CALUSO - INCIDENTE FERROVIARIO : Treno contro TIR/ Migliorano condizioni capotreno ferita - prognosi di 4 mesi : CALUSO, sCONTRO TRENO-tir: ecco il video, cos'è successo? Macchinista morto a pochi mesi dalla pensione. Destino beffardo per Roberto Madau, il 61enne morto mercoledì sera(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:54:00 GMT)

Scontro Treno-tir a Caluso - il momento dell'impatto : video : Scontro treno-tir a Caluso, il momento dell'impatto: video Nessuna ipotesi esclusa nell'indagine che procuratore Giuseppe Ferrando sta conducendo. Darius Zujis, autista lituano di 39 anni alla guida del tir, è l'unico indagato per l'incidente: è stato interrogato per due ore. Anas accusa: trasportatore non ha rispettato ...

Scontro Treno-tir a Caluso - il momento dell'impatto : video | : Nessuna ipotesi esclusa nell'indagine che procuratore Giuseppe Ferrando sta conducendo. Darius Zujis, autista lituano di 39 anni alla guida del tir, è l'unico indagato per l'incidente: è stato ...

Treno contro tir - c'è il video dell'impatto : Torino, la sciagura ripresa dalla telecamera di una villa. I vagoni del convoglio rotolano nel giardino. Le immagini acquisite dalla Polfer Torino, scontro tra tir e Treno: le immagini del disastro

Treno contro Tir a Caluso - due morti e 18 feriti. Cosa ha causato l'impatto : Due morti e 18 feriti. È questo al momento il bilancio del grave incidente ferroviario sulla linea Torino-Ivrea, all'altezza del comune di Caluso. Mercoledì sera poco dopo le 23, un Treno regionale ha travolto un camion fermo sui binari ad un passaggio a livello della frazione di Arè. L'impatto ha causato il deragliamento di alcuni vagoni e il bilancio provvisorio è di due morti, tra cui il ...

Scontro Treno-tir - la colonna di mezzi si avvicina al passaggio a livello. Poi l’incidente. Le immagini diffuse dalla polizia : Sono le 23.20 quando il tir si ferma, restando bloccato, al passaggio a livello tra le stazioni di Rodallo e Caluso. È questione di pochi attimi. Il treno regionale Torino-Ivrea gli piomba addosso, scaraventandolo via per decine di metri. Nel video diffuso dalla polizia di Stato si può vedere la dinamica dell’incidente che ha causato la morte di due persone e il ferimento di 23. L'articolo Scontro treno-tir, la colonna di mezzi si avvicina ...

Scontro Treno-tir a Caluso - in un video i momenti dell'impatto - : Nessuna ipotesi esclusa nell'indagine che procuratore Giuseppe Ferrando sta conducendo. Darius Zujis, autista lituano di 39 anni alla guida del tir, è l'unico indagato per l'incidente: è stato ...

Scontro Treno-tir a Caluso - in un video i momenti dell'impatto : Scontro treno-tir a Caluso, in un video i momenti dell'impatto Nessuna ipotesi esclusa nell'indagine che procuratore Giuseppe Ferrando sta conducendo. Darius Zujis, autista lituano di 39 anni alla guida del tir, è l'unico indagato per l'incidente: è stato interrogato per due ore. Anas accusa: trasportatore non ha rispettato ...

Incidente ferroviario - Treno contro tir a Caluso : ecco i VIDEO del momento del violento impatto : 1/74 Ivan Benedetto/LaPresse ...