Trenitalia punta a maggioranza Trenord in Lombardia

Trenitalia punta a maggioranza Trenord per un miglior sevizio regionale in Lombardia : Teleborsa, - Più di 750 mila passeggeri, per gran parte pendolari , affollano ogni giorno i treni regionali della Lombardia . Ben 161 dei nuovi 450 treni di una maxi commessa da più di 4,5 miliardi di ...