Trenitalia | ' L' 1% di Trenord a tempo in cambio di investimenti'

Trenitalia - proposta a Regione Lombardia di maggioranza su Trenord : Trenitalia propone a Regione Lombardia il trasferimento a titolo di usufrutto per un tempo da definire dell'1% della quota azionaria di Trenord . Al momento il capitale è distribuito al 50% tra i due ...

Trenitalia punta a maggioranza Trenord in cambio di investimenti : Milano, 28 mag. , askanews, - Trasferire temporaneamente l'1% di Trenord, oggi controllata paritateticamente da Regione Lombardia, attraverso Fnm, e Trenitalia , gruppo Fs, , a Trenitalia che ...

Gli scioperi di Trenitalia - Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio : Fine settimana di scioperi nel settore dei treni e di tutte le attività del comparto ferroviario tra sabato 26 e domenica 27 maggio. Uno sciopero è stato voluto dal sindacato di categoria Or.S.A. ed è previsto per quattro ore, dalle 10 alle 14 di sabato: riguarda Trenitalia, Trenord e Italo. Il secondo sciopero è stato indetto dalla sigla CAT, dura dalle 22 di sabato sera alle 6 di domenica mattina e riguarda solo Trenitalia e Trenord. Lo ...

Le cose da sapere sugli scioperi di Trenitalia - Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio : Sono in programma due scioperi: uno di quattro ore nella giornata di sabato e uno di otto nella notte tra sabato e domenica. Trenitalia ha detto che non sono previste variazioni per i treni a lunga percorrenza (Intercity e Frecciabianca). Per quanto riguarda la circolazione dei treni regionali ci potrebbero invece essere cancellazioni, ritardi o variazioni, «salvaguardando comunque le relazioni a maggiore traffico viaggiatori».--Tra i treni ...

