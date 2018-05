Tre feriti in un incidente stradale ad Aosta - AostaOggi IT

Aosta : Almeno Tre feriti in un incidente stradale - traffico rallentato in città : Polizia locale, Vigili del fuoco e quattro ambulanze del 118 stanno intervenendo ad Aosta per un incidente stradale avvenuto verso le 7,20 all'altezza di una rotonda. Dalle prime, frammentarie notizie,...

Tragico schianto in strada - mamma 38enne muore davanti a Tre figlioletti rimasti feriti : Il drammatico schianto frontale tra due vetture sulla collina del capoluogo piemontese. feriti e trasportati in ospedale i tre piccoli le cui condizioni non sarebbero gravi. In ospedale anche l'altro conducente che si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcoltest.Continua a leggere

Auto sbanda e si schianta sull'A26 : Giusi muore a 20 anni - feriti Tre amici : Per la giovane non c'è stato nulla da fare, feriti in maniera grave il fidanzato e una coppia di amici che ora sono ricoverati in prognosi riservata.Continua a leggere

Genova - auto si ribalta sull’A26 : un morto e Tre feriti : Genova, auto si ribalta sull’A26: un morto e tre feriti Genova, auto si ribalta sull’A26: un morto e tre feriti Continua a leggere L'articolo Genova, auto si ribalta sull’A26: un morto e tre feriti proviene da NewsGo.

Si ribalta bus di tifosi : Tre morti e decine di feriti : Tragedia nella notte in Francia, tre persone hanno perso la vita in un incidente che ha coinvolto un autobus su cui viaggiavano una trentina di passeggeri. I feriti gravi sono 11, mentre altre 17 persone sono rimaste ferite in...

Valanga in Trentino - travolti scialpinisti. Tre feriti gravi : Colpiti da una placca di neve mentre salivano in cordata il canalone Bureloni sulle Pale di San Martino di Castrozza

Valanga in Trentino - Tre feriti : ANSA, - TRENTO, 26 MAG - Sono feriti, ma sarebbero salvi tre escursionisti travolti da una Valanga in Trentino, intorno alle 11. I soccorritori sono al lavoro per trasportarli a valle in elicottero. ...

Valanga su Tre escursionisti : sono feriti : sono feriti, ma sarebbero salvi tre escursionisti travolti da una Valanga in Trentino, intorno alle 11. I soccorritori sono al lavoro per trasportarli a valle in elicottero. Si trovavano sulle Pale di San Martino, nel Primiero, in cordata nel canale Bureloni, quando la massa di neve e detriti li ha travolti. sono feriti, ma sarebbero salvi tre escursionisti travolti da una Valanga in Trentino, intorno alle 11. I soccorritori sono al lavoro per ...

Suv investe pedoni in Oregon. Ci sono Tre feriti - due sono gravi : Ci sono ancora molti punti da chiarire su quanto avvenuto a Portland, nell'Oregon, dove tre donne sono state investite da una persona a bordo di un Suv e due sono rimaste ferite in modo grave. Il tutto è avvenuto tra la Southwest 6th Avenue e la Southwest Harrison Street, nella zona del campus dell'università locale.Secondo fonti di stampa una quarta persona potrebbe essere stata ferito, ma gli agenti non sono stati in grado di rintracciarla. ...

Incidente sulla Vittoria Scoglitti - coinvolte Tre auto : 5 feriti : Ennesimo Incidente stradale sulla Vittoria Scoglitti. Tre le auto coinvolte e due feriti. Sul posto due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.

Fanno esplodere una bomba in ristorante indiano in Canada - almeno 15 feriti. Tre sono gravi : Due uomini hanno fatto esplodere un ordigno in un ristorante indiano a Mississauga, città meridionale nella provincia canadese dell’Ontario, nella parte occidentale dell’area metropolitana di Toronto. Secondo i media locali almeno 15 persone sono rimaste ferite, tre dei quali sono gravi. ...

Treno contro Tir a Caluso - due morti e 18 feriti. Cosa ha causato l'impatto : Due morti e 18 feriti. È questo al momento il bilancio del grave incidente ferroviario sulla linea Torino-Ivrea, all'altezza del comune di Caluso. Mercoledì sera poco dopo le 23, un Treno regionale ha travolto un camion fermo sui binari ad un passaggio a livello della frazione di Arè. L'impatto ha causato il deragliamento di alcuni vagoni e il bilancio provvisorio è di due morti, tra cui il ...