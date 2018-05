Trasferimento sede radio SRF da Berna a Zurigo suscita malumore

LEGGE 104 E PERMESSI/ Passaggio al part time e Trasferimento di sede : cosa succede? : LEGGE 104 e PERMESSI con il Passaggio a contratto part-time non si perde il diritto ad averli, ma occorre calcolare il numero spettante in base alle indicazioni Inps e Inpdap(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:24:00 GMT)