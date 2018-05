: #Trasfusioni e trapianto in utero, prima volta al mondo. Al sesto mese di gravidanza trapiantate nel feto cellule… - Agenzia_Ansa : #Trasfusioni e trapianto in utero, prima volta al mondo. Al sesto mese di gravidanza trapiantate nel feto cellule… - Corriere : Trasfusioni e trapianto di midollo in utero: la prima volta nel mondo - fattoquotidiano : Usa, trasfusioni e trapianto di cellule staminali in utero: è la prima volta al mondo -

Trasfusa e trapiantata nell'della mamma. Per laaluna bambina, tre mesidi nascere, ha ricevuto cinque trasfusioni di sangue e undi cellule staminali ricavate dal midollo osseo della madre, con un ago nel cordone ombelicale. Il delicato intervento per trattare la malattia di cui soffriva, l'alfa talassemia maggiore, spesso letale per il feto. Grazie alle trasfusioni il parto è andato a buon esito, ma per sapere se ilha curato la malattia bisogna attendere i prossimi mesi.(Di lunedì 28 maggio 2018)