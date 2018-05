Tragedia nel calcio dilettantistico | ucciso con una coltellata al petto un giocatore di

Tragedia nella notte : calciatore ucciso a coltellate dopo una lite : nella scorsa notte, a Sassari, ha perso la vita un calciatore dilettante di 23 anni che militava in una squadra di prima categoria in Sardegna. Si tratta di Nicola Della Morte, originario di Sondrio, che per vivere svolgeva la mansione di impiantista, ma militava anche nell’Ottava, squadra iscritta al campionato di prima categoria in Sardegna. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’ il delitto è avvenuto intorno all’una di questa notte nelle ...

La Tragedia sull'A24 nel 1995 : madre e tre figli si gettarono dal viadotto alto 90 metri : Il primo dicembre 1995 resta ancora il giorno più tragico nella catena dei suicidi collettivi, non solo di quelli avvenuti dai viadotti dell'A24 fra Roma e L'Aquila. Una famiglia romana, madre e tre ...

La Tragedia del Dirigibile Italia - il laboratorio volante perso nell Artico : La tenda è oggi conservata al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano ed è stata oggetto di un lungo restauro che sta per concludersi. Fondamentale per la salvezza è il recupero della radio ...

Incidente a Torre de’ Busi/ Muore 25enne motociclista dopo frontale con auto : Tragedia nel lecchese : Incidente a Torre de’ Busi, Muore 25enne motociclista dopo frontale con auto: tragedia nel lecchese. E' accaduto questa mattina presto, attorno alle ore 07:30(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:50:00 GMT)

Tragedia in Brasile - istruttore di kitesurfing muore nell'Oceano : THIENE - È morto in Brasile a 37 anni in un'uscita sull'oceano Atlantico in kitesurfing , sport estremo che praticava da tempo: vittima il thienese Christian Pesavento, 37 anni, che dal 2011 lavorava come gelatiere a Porto Seguro , nello Stato di Bhaia. Era istruttore di kitesurfing, ma l'...

Dopo la Tragedia di Caluso - incidente ferroviario nel Verbano : treno urta mezzo - linea bloccata : I fatti sulla linea ferroviaria del Sempione tra Preglia e Varzo, nel Verbano. L'Eurocity 34 ha urtato passando in un punto dove si stanno effettuato dei lavori, il braccio di una macchinario fermo. Non ci sarebbero feriti.Continua a leggere

Scontro treno-tir nel Torinese - testimone : “Una Tragedia annunciata - tanti i passaggi a livello pericolosi” : “E’ una tragedia annunciata. Di passaggi a livello pericolosi come quello ce ne sono tanti sulla linea tra Ivrea e Chivasso. Ed e’ un caso che sia successo un incidente solo adesso. Il Treno viaggiava a 100-120 chilometri orari quando si e’ scontrato con il Tir. Il trasporto eccezionale era impegnato in una complessa manovra in mezzo al passaggio a livello. Se ci fossero stati dei sensori che segnalavano la presenza di un ...

Tragedia in A31 - Arianna - promessa del tennis morta bruciata nell'auto con il papà : Sulla Volkswagen Golf coinvolta nel tragico incidente avvenuto sull'autostrada A31 Valdastico sud, viaggiavano padre e figlia di Noventa Vicentina: Luciano Rossetto, 52 anni , aveva al suo fianco

Tragedia su ponte A14 - incredulità a Pescara - dolore nelle scuole della bimba e della mamma : Pescara - Fausto Filippone, l'uomo che ha lanciato la figlia dal viadotto dell'A14 e poi dopo 7 ore si è suicidato, non aveva problemi psichici. E' quanto è emerso finora dagli accertamenti, e sottolineato in conferenza stampa dal questore di Chieti Raffaele Palumbo, anche attraverso la testimonianza di conoscenti e colleghi che lo descrivono come persona estremamente riservata e silenziosa. Sarà compito degli ...

Ariana Grande : un dolce messaggio ai fan - nell’anniversario della Tragedia di Manchester : "Vi penso oggi e ogni giorno" The post Ariana Grande: un dolce messaggio ai fan, nell’anniversario della tragedia di Manchester appeared first on News Mtv Italia.

Tragedia viadotto A14 - Ludovica e Marina forse entrambe cadute nella trappola di Filippone : Marina e Ludovica, madre e figlia, unite in un destino tragico e in parte ancora oscuro. forse entrambe uccise da Fausto Filippone che, prima di lanciare la figlia 11enne dal viadotto dell' A14 e ...

Tragedia Chieti - dolore e incredulità nella scuola di Ludovica : “Era una bimba splendida” : Tragedia Chieti, dolore e incredulità nella scuola di Ludovica: “Era una bimba splendida” C’è poca voglia di parlare nella scuola di Ludovica, la bambina di dieci anni che ha trovato la morte dopo essere stata lanciata dal viadotto Alento, sulla A14, a Francavilla al Mare, dal papà Fausto Filippone, poi suicida dallo stesso viadotto. dolore […] L'articolo Tragedia Chieti, dolore e incredulità nella scuola di Ludovica: “Era una bimba ...

