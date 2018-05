Tragedia Chieti | nell’auto di Filippone c’erano cocaina e siringa

La Tragedia di Chieti spiegata in un minuto : La tragedia di Chieti spiegata in un minuto Quarto Grado Files ripercorre la vicenda dell’uomo che ha lanciato la figlia dal ponte del viadotto dell’autostrada A14 e poi si è tolto la vita Continua a leggere L'articolo La tragedia di Chieti spiegata in un minuto proviene da NewsGo.

Tragedia Chieti - centinaia di persone ai funerali di mamma e figlia : "Il male le ha rapite" : Gremita la chiesa di Cristo Re, che non ha potuto accogliere tutte le persone intervenute per i funerali di Marina Angrilli, 51 anni, e della figlia di 10 anni Ludovica, uccise domenica scorsa da Fausto Filippone. "Il male le ha rapite ma noi vogliamo puntare gli occhi sull'eterno bene e vogliamo pregare insieme perché trovino la pace eterna", ha detto il vescovo all'inizio della cerimonia.

La Tragedia di Chieti spiegata in un minuto : In questa puntata, "Quarto Grado Files" - la video rubrica legata al programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ripercorre i più importanti fatti di cronaca - si concentra sulla tragedia di Chieti. Il 20 maggio 2018, Fausto Filippone , 49 anni, ha lanciato la figlia dal ponte del viadotto dell'autostrada A14, a Francavilla al Mare , Chieti, .

Tragedia Chieti - parla il mediatore : "Uccisione della figlia è stato gesto programmato" : "È stato un gesto volontario in un luogo scelto appositamente che non dava nessuna possibilità di scampo", così psichiatra Massimo Di Giannantonio, l'uomo che domenica scorsa ha tentato in tutti i modi di evitare che Fausto Filippone si lanciasse da un cavalcavia sull'A 14 all'altezza di Francavilla al Mare, dopo aver ucciso la figlioletta e la moglie.

Tragedia Chieti - il mediatore assicura : "La figlia di Filippone non era stata sedata" : La piccola Ludovica "è venuta giù senza nessuna espressione, come un sasso" ha spiegato lo psichiatra che per ore ha tentato di dissuadere Fausto Filippone dal gettarsi nel vuoto dal viadotto a Francavilla. Ma la bimba non sarebbe stata drogata dal padre, prima di essere spinta giù.

Tragedia Chieti - funerali separati. L'ultimo saluto a madre e figlia venerdì 25 maggio : La magistratura ha concesso il nulla osta per i funerali di Marina Angrilli e della figlia Ludovica, 10 anni, vittime della Tragedia avvenuta domenica scorsa in Abruzzo. Per Fausto Filippone, il 49enne che poi si è suicidato gettandosi dal viadotto Alento della A14, esequie quasi certamente separate.

Tragedia di Chieti - per l'autopsia Fausto Filippone ha ucciso la moglie : "Piccola morta sul colpo" - E' morta sul colpo nell'impatto al suolo la piccola Ludovica, la bimba di 10 anni lanciata da un viadotto dell'A14. Lo conferma l'autopsia eseguita sul corpo della piccola

Tragedia di Chieti - la bimba caduta dal viadotto senza nemmeno urlare | "Mia moglie deve farsi perdonare" : Tragedia di Chieti,la bimba caduta dal viadotto senza nemmeno urlare | "Mia moglie deve farsi perdonare"