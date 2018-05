Tra Pd e 5 stelle si annuncia la sfida delle piazze | Mobilitati per la

"Mi aspettavo un'alleanza parlamentare Tra Movimento 5 Stelle e Lega. Siamo coerenti" : "Mi aspettavo un'alleanza parlamentare e la nostra è una Repubblica parlamentare . Su dei punti il Parlamento fa nascere una maggioranza. Funziona così". Il presidente della Camera Roberto Fico, in visita al salone del libro di Napoli, risponde così ai giornalisti che chiedono se approvi l'accordo raggiunto da Movimento 5 Stelle e Lega per la formazione di un governo. E a chi chiede come i 5 Stelle abbiano superato la linea ...

Governo 5stelle-Lega - non sono un ribelle. Ecco cosa penso davvero del conTratto : Gli amici del Fatto Quotidiano in un articolo mi hanno inserito tra i “ribelli” di Palazzo Madama. Noto che sono in ottima compagnia data la stima che nutro verso colleghi come Nicola Morra. Tuttavia, proprio come scritto in precedenza e riportato dall’articolo, io ero favorevole “a trovare un dialogo e stipulare un contratto per il bene dell’Italia che è superiore ad ogni logica di bottega”. Ed è proprio quello che abbiamo fatto ...