Tra Cottarelli | voto in autunno e impeachment | crisi di governo | cosa succede ora

Cottarelli al Quirinale alle 11 : 30 - Cantone e Severino Tra i nomi per squadra di governo : ...essere conferito l'incarico per la formazione di un governo neutro di transizione in attesa del ritorno alle urne dopo che ieri sera Mattarella ha respinto in nome di paolo Savona all'Economia ...

Matteo Salvini : "Se Berlusconi dà la fiducia a Cottarelli salta il centrodesTra" : Matteo Salvini torna a far sentire la sua voce dopo gli sfoghi nella serata di ieri per il 'no' del Colle alla nomina di Paolo Savona all'Economia e il conseguente naufragio del governo gialloverde. Intervistato a Circo Massimo da Massimo Giannini, il leader del Carroccio mette nel mirino Cottarelli e chi ha intenzione di appoggiarlo: '...

Governo - Carlo Cottarelli atteso al ColleSalvini : se Berlusconi lo appoggia addio alleanza centrodesTra : Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, il quale ha definito il ministro dell'Economia in pectore "sgradito" al Colle "la pedina più importante di tutto il Governo". "Nessuno ha mai preteso ...

Salta tutto - si va verso il voto con Cottarelli Traghettatore : Ma il capitolo che si apre adesso sembra essere ancora più preoccupante di qualsiasi candidato incendiario o sgradito sulla poltrona dell'Economia, visto che per prima Giorgia Meloni, e subito dopo i ...

Carlo Cottarelli - l’ex mister spending review Tra Gobetti e Jovanotti. “Prima i conti in sicurezza - poi giù le tasse” : Il suo ultimo libro, I sette peccati capitali dell’economia italiana, si apre con tre citazioni: Totò e Aldo Fabrizi da I tartassati, Piero Gobetti e Jovanotti. Una vecchia canzone del ’91, Muoviti muoviti, che fa: “Ma non nascondo neanche la voglia che ho di dare un posto decente a quel figlio che avrò / forse fra un giorno fra un mese o fra vent’anni / non sarà giusto che lui paghi i miei danni“. Quali siano i ...

Chi è Carlo Cottarelli - una vita Tra Bankitalia Fmi e spending review : A suo modo Carlo Cottarelli un ruolo, e non certo secondario, lo ha avuto nel corso della campagna elettorale. Attraverso il suo Osservatorio sui conti pubblici ha fatto le pulci a...

Governo : Conte rinuncia - convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri Tranne l'Economia per tutelare i risparmi" | Ira di Salvini | Di Maio vuole l'impeachment - Berlusconi : irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". convocato Cottarelli per lunedì mattina

Pensioni - Cottarelli : “Spesa italiana al top nell’Ocse anche separando l’assistenza come previsto nel conTratto di governo” : L’Italia resterebbe al secondo posto tra i paesi Ocse per spesa Pensionistica rispetto al pil anche separando il costo della previdenza in senso stretto da quello dell'”assistenza”, come proposto nel contratto di governo Cinque stelle – Lega. Un’operazione che tra l’altro non sarebbe corretta per il confronto a livello internazionale, dato che “tutte le definizioni sono omogenee e comprendono i due tipi ...

Cottarelli : 'in conTratto M5S-Lega trionfa statalismo' : Per Cottarelli, Troviamo nel contratto tante altre cose che ampliano il ruolo dello Stato nell'economia. C'è la banca per gli investimenti, che dovrebbe fra l'altro effettuare finanziamenti all'...