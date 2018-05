Totti | un anno fa addio al calcio | rivivi quelle emozioni con la lettera ai tifosi della

Roma - Totti - un anno fa il suo addio : "Ora 'famolo' primo ministro!" : L'addio di Totti alla Roma: brividi e lacrime all'Olimpico TUTTE LE LINGUE DEL MONDo - Ci sono pensieri in arabo, inglese, indonesiano, francese, cinese e portoghese, c'è chi mostra i cartoncini ...

Roma : Totti - un anno fa il suo addio : "Ora 'famolo' primo ministro!" : L'addio di Totti alla Roma: brividi e lacrime all'Olimpico TUTTE LE LINGUE DEL MONDo - Ci sono pensieri in arabo, inglese, indonesiano, francese, cinese e portoghese, c'è chi mostra i cartoncini ...

Roma - un anno senza Totti : cosa è cambiato : Roma - La maglia della Roma che vedete in copertina ha una particolarità. Si tratta di un falso, o meglio, di un falso storico . E' la nuova divisa della stagione 2018-2019, indossata il 13 maggio all'...

Roma - Totti un anno dopo l'addio : Dieta - padel - social e gag : ... per l'anniversario dell'addio al calcio sono arrivate almeno 50 richieste di interviste, e continua ad essere l'immagine del club nel mondo. Ieri era ospite del Principe di Monaco a Montecarlo, oggi ...

Totti : ieri - oggi e sempre. Domani sarà un anno dalle lacrime della gara di addio : Maledetto tempo. Domani sarà un anno, eppure sembra una vita che Francesco Totti ha smesso di giocare. Troppo doloroso il distacco; troppo forti le emozioni di quella sera di lacrime all'Olimpico per ...

“Ecco com’è cambiato”. Francesco Totti - a un anno dall’addio al calcio lo ritroviamo così : Da quando lo abbiamo visto in lacrime in mezzo al campo, al termine di un Roma-Genoa che segnava la fine della sua lunghissima storia d’amore sul campo con la città eterna, ce lo siamo subito chiesto: ora che ha appeso le scarpette al chiodo, che fine farà Francesco Totti? Da quel giorno in cui lo abbiamo visto in lacrime, un nodo alla gola mentre con il microfono in mano salutava per l’ultima volta i suoi tantissimi tifosi, è ...

Dodici mesi dopo l'addio : esce il libro 'Un anno senza Totti' : Un tributo a un uomo che ha dato tanto allo sport, non solo per il batticuore dei calci di rigore ma anche per i sogni che ha saputo realizzare

Pirlo dà l'addio al calcio : Totti e Vieri danno spettacolo - poi tutti in piedi per il 'Maestro' : San Siro ha abbracciato Pirlo, nella "Notte del Maestro", uno dei più grandi talenti della storia del calcio, campione del Mondo con gli azzurri a Germania 2006. È stata una grandissima festa, con campioni di tutto il mondo arrivati per l'occasione: da Maldini a Buffon, da Baggio a Lampard, tutti hanno giocato con il Maestro tra Inter, Milan, Juventus, Nazionale fino alla Mls. E non potevano mancare nemmeno i big della panchina: Conte e ...

La lettera di Totti a Buffon : 'Rivivo le sensazioni di un anno fa. Insieme siamo diventati uomini e capitani' : A differenza della bandiera giallorossa, il portiere campione del mondo nel 2006 potrebbe però non appendere ancora le scarpe al chiodo, perchè dall'estero non mancano le pretendenti disposte a ...

Dopo Capri il compleanno di Ilary Blasi continua a Roma con Francesco Totti [FOTO] : 1/11 ...

Totti e Ilary - fuga d'amore a Capri per il compleanno della show girl. Ecco la festa privé : Solo 24 ore a Capri per festeggiare il compleanno della sua Ilary. Quasi una fuga d?amore per l?ex capitano della Roma Francesco Totti con la moglie Ilary Blasy che ieri ha scelto...

Ilary Blasi - compleanno al bacio con dedica di Totti : «Io - te e Roma. Auguri amore mio» : Ilary Blasi ha compiuto sabato 28 febbraio 37 anni e allo scoccare della mezzanotte sull'account Instagram di Francesco Totti è comparso un post davvero romantico.Nella foto la coppia si bacia e Totti le scrive questa dedica: "Io, te e Roma. Auguri amore mio". Per la presentatrice del Grande Fratello Vip, è stato un compleanno davvero speciale, perchè il giorno prima l'ex capitano della Roma ha portato la moglie a Capri per una serata ...

Buon compleanno Ilary Blasi : ecco la sorpresa organizzata da Totti : Ilary Blasi compie 37 anni e lo fa con al fianco il marito Francesco Totti e nella splendida cornice di Capri. La bellissima moglie dell’ex calciatore della Roma trascorre la serata che anticipa la mezzanotte ed il giorno del suo compleanno in un ristorante del luogo deliziata da musica dal vivo e torta recapitata a sorpresa al suo tavolo. L’ex attaccante giallorosso ha architettato una bella serata per la bionda ...

“Wow!”. Buon compleanno Ilary. E Francesco… La sorpresa di Totti per la Blasi è pazzesca (e dolcissima). Un’organizzazione davvero impeccabile! : Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Lui, ex calciatore e volo della Roma, lei, ex letterina di Passaparola e ormai conduttrice collaudata che lo scorso anno ha riscosso successo con la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Mamma, moglie e grande lavoratrice, Ilary ha appena compiuto 37 anni e per lei Francesco ha organizzato un compleanno da sogno. L’ex capitano della Roma ha ...