Totti | “sto scrivendo libro sulla mia vita | in uscita in autunno”

calcioweb.eu

: Sto lavorando con @RizzoliLibri e @PaoloCond ad un progetto per me molto importante... novità in arrivo! - Totti : Sto lavorando con @RizzoliLibri e @PaoloCond ad un progetto per me molto importante... novità in arrivo! - UrosCar82 : RT @Totti: Sto lavorando con @RizzoliLibri e @PaoloCond ad un progetto per me molto importante... novità in arrivo! - LecheDeCulebra : RT @Totti: Sto lavorando con @RizzoliLibri e @PaoloCond ad un progetto per me molto importante... novità in arrivo! -

(Di lunedì 28 maggio 2018) “Oggi volevo condividere una cosa per me molto importante. Stocon Paolo Condò e la Rizzoli unstoria della mia, sia calcistica che extracalcistica. Iluscirà in autunno e piano piano vi svelerò quasi tutti i dettagli”. Lo ha annunciato in un video pubblicato sul proprio profilo social, l’ex capitano della Roma, Francesco, ad un anno esatto dal ritiro dal calcio. (AdnKronos) L'articolo: “stomia, inin autunno” CalcioWeb.