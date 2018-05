Totti | dal campo alla libreria | in arrivo l' autobiografia ufficiale | uscirà in autunno

“Ecco com’è cambiato”. Francesco Totti - a un anno dall’addio al calcio lo ritroviamo così : Da quando lo abbiamo visto in lacrime in mezzo al campo, al termine di un Roma-Genoa che segnava la fine della sua lunghissima storia d’amore sul campo con la città eterna, ce lo siamo subito chiesto: ora che ha appeso le scarpette al chiodo, che fine farà Francesco Totti? Da quel giorno in cui lo abbiamo visto in lacrime, un nodo alla gola mentre con il microfono in mano salutava per l’ultima volta i suoi tantissimi tifosi, è ...