Total War Warhammer II | The Queen and The Crone - recensione

Total War Warhammer II : il nuovo DLC si focalizza su Alarielle e Hellebron : Oggi Creative Assembly ha annunciato "The Queen and the Crone", il nuovo DLC per Total War: Warhammer II.come riporta Dualshockers questo DLC sarà perfettamente integrato nelle campagne Vortex e Mortal Empires ed introdurrà nuove unità, nuove meccaniche di gioco, oggetti magici e alberi delle abilità, tutti incentrati intorno a Queen Alarielle the Radiant e Crone Hellebron.Oltre a questo ci sarà anche un DLC gratuito che introdurrà un terzo Lord ...

Total War WARHAMMER II : Annunciato il pack THE QUEEN & THE CRONE : In tutte le terre di Avelorn, la presenza stessa di EverQUEEN Alarielle porta grande gioia e tranquillità ai paradisi degli Elfi. Eppure, attraverso il Grande Oceano nelle oscure terre di Naggaroth, si muove qualcosa di malvagio. La Hag-QUEEN, Crone Hellebron, in una tempesta di rabbia e gelosia, conduce un esercito omicida di Elfi Oscuri, per estinguere ogni bellezza dal mondo. TOTAL WAR WARHAMMER II si espande Solo in questo momento di ...

Warhammer : Total War - Reloaded : Era solo questione di tempo prima che qualcuno realizzasse uno strategico basato sulla serie Warhammer e già da parecchi anni in molti avevano puntato su Creative Assembly. La serie Total War, con il suo mix di strategia a turni e scontri in tempo reale comprensivi di assedi, ha reso la serie Total War la piattaforma perfetta per questo genere di progetti.Total War: Warhammer è stato pubblicato ad aprile 2016 solo su PC e immediatamente si è ...

A Total War Saga : Thrones of Britannia è disponibile per PC : SEGA Europe Ltd. annuncia il lancio di A Total War Saga: Thrones of Britannia per PC.Thrones of Britannia immerge i giocatori in un momento decisivo della storia delle Isole Britanniche e dei tempi turbolenti successivi alla vittoria di Alfredo il ande sugli invasori vichinghi nella battaglia di Edington dell'878 D.C. Giocando nei panni dei Vichinghi, del clan Gaelico, delle tribù Gallesi o Anglosassoni, i giocatori si imbarcheranno in Grandi ...

Avengers Infinity War - la réunion è Totale : Avengers: Infinity War, diretto dai fratelli Russo nelle sale il 25 aprile in 900 copie, riunisce tutti gli iconici supereroi Marvel in un solo film, con un cast che comprende Robert Downey Jr., nel ...