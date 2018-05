retemeteoamatori

(Di lunedì 28 maggio 2018) Undi intensità F0 e di tipo Landspout si è verificato in data 19-05-in località Bra in provincia di CuneoInizialmente si è presentato come Funnel Cloud, per poi raggiungere il suolo e classificabile a tutti gli effetti come evento Tornadico. Foto e Video dell’evento