Torna la Festa del Fiore degli Amici del Carmo

Festa del vino - Torna Cantine aperte : ... come trekking, uscite in mountain bike, degustazioni di annate storiche, concerti, spettacoli teatrali. Protagonisti, però, saranno anche i prodotti tipici della tradizione abruzzese, ...

Santarcangelo - nel weekend Torna la festa della solidarietà con la 'ligaza' e tanti eventi : Ag23' Sabato 26 il divertimento inizierà già nel pomeriggio con l'associazione culturale 'Teatro è libertà' che propone laboratori per bambini e spettacoli con artisti di strada , dalle ore 16, . ...

Il Fanfulla Torna in Serie D : grande festa e solidarietà : Il Fanfulla di Lodi è tornato in Serie D e fa festa con il pensiero rivolto alla solidarietà. Questa sera, infatti, lo stadio comunale Dossenina di Viale Pavia, a Lodi, ospiterà una grande festa in ...

A Codroipo Torna la 'Festa dei folli' : Presenta i seuenti spettacoli: - La grade fuga: escapologia comica - I have a dream: clowenerie arobatica - Mr bang: clowenerie eccentrica - Mago Bastardo: magia politicamente scorretta. Marco ...

Serie B - il Parma fa festa e Torna in Serie A. Harakiri Frosinone : Tempo di verdetti in Serie B visto che questa sera si è giocata la 42esima e ultima giornata di campionato. Il Frosinone di Longo fa Harakiri contro il Foggia, che non aveva più niente da chiedere al proprio campionato, e si fa pareggiare all'89' da Floriano che gela i ciociari che si dovranno giocare la Serie A attraverso i playoff. Il Parma di D'Aversa fa dunque festa, vince per 2-0 in casa dello Spezia graziea Ceravolo e Ciciretti, e torna in ...

“Il cielo di Roma-Il cielo del Lazio” : l’attesa manifestazione Torna da sabato 19 a domenica 27 maggio : Con un ricco e ampliato programma di eventi, torna da sabato 19 maggio a domenica 27 maggio nei Parchi del Lazio l’attesa manifestazione “Il cielo di Roma – Il cielo del Lazio”, dedicata alla scoperta dell’astronomia, della scienza e della natura. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è organizzata dalla Regione Lazio, dal Parco dell’Appia Antica, dal Parco dei Castelli Romani e dall’ente regionale Roma Natura. Tra i soggetti ...

“Tutto il mio amore”. Giulia De Lellis - la confessione davanti a Maria De Filippi. La romana Torna in studio e il pubblico è tutto per lei. I fan in festa : la voce è sicura : Se la notizia venisse confermata avrebbe l’effetto di una bomba. La voce, per la verità, si rincorreva da qualche giorno e ora ha preso a circolare più forte che mai. Negli studi Mediaset ne sono convinti. A chiederlo, del resto, sono i fan ai quali difficilmente Maria De Filippi non presta orecchio. Giulia De Lellis, la corteggiatrice più amata degli ultimi anni, potrebbe essere la nuova tronista. L’ex fidanzata di Andrea Damante si è ...

Genova - al Porto Antico Torna la Festa dello Sport : Tommaso Castello , nazionale di Rugby, e Luisa Tesserin , azzurra nella scherma a Rio de Janeiro, e , freestyler, festeggeranno i vincitori del Concorso scolastico 'Il Bello dello Sport' , 55 ...

Festa scudetto Juve : Torna il bus scoperto : Prende sempre più corpo l'idea del bus scoperto per consentire alla Juventus di festeggiare il settimo scudetto consecutivo tra le vie di Torino. Un tavolo tecnico per organizzare l'iniziativa, che ...

Juventus - i tifosi Tornano a far festa in piazza San Carlo : TORINO - Caroselli con I clacson suonati e festa in piazza a Torino, in una serata fredda cime a.marzo,per il settimo scudetto consecutivo della Juventus. I tifosi bianconeri -poche centinaia - si ...

Domenica Torna la Festa dello Sport in Ambiente alla Vasca Corbelli di Rivalta : Tra le attività in programma ci sono la canoa a cura di Canoa Club Reggio Emilia, vela a cura di Asd Xenia Sailing, cavalgiocare e spettacoli di volteggio equestre con Il Tralcio e La seconda stella ...

Torna la festa per San Michele Arcangelo : In attesa degli spettacoli serali, i visitatori potranno approfittare degli stand enogastronomici, allietati dall'intrattenimento degli Stornellatori Romani. Ore 21.30 " Concerto del gruppo ROS ...

Torna l'Appia Day - domenica 13 maggio festa dell'antica Regina Viarum - : Aperture straordinarie, visite guidate gratis, ciclotour, spettacoli e degustazioni: sono oltre 200 gli eventi in programma lungo il tracciato dell'Appia Antica. La mggior parte a Roma, ma non solo. Anteprima sabato 12 con "GRAB Bike"

Torna l'Appia Day - domenica 13 maggio festa dell'antica Regina Viarum : Torna l'Appia Day, domenica 13 maggio festa dell'antica Regina Viarum Aperture straordinarie, visite guidate gratis, ciclotour, spettacoli e degustazioni: sono oltre 200 gli eventi in programma lungo il tracciato dell'Appia Antica. La mggior parte a Roma, ma non solo. Anteprima sabato 12 con "GRAB ...