Torino | si finge personaggi diversi e truffa un’anziana per oltre 130mila euro | arrestato

fanpage

: RT @QuesturaTorino: #torino si finge finanziere e tenta di raggirare un anziano al mercato - MarekNapoli : RT @QuesturaTorino: #torino si finge finanziere e tenta di raggirare un anziano al mercato - emanuelecarioti : RT @QuesturaTorino: #torino si finge finanziere e tenta di raggirare un anziano al mercato - annmavi : RT @QuesturaTorino: #torino si finge finanziere e tenta di raggirare un anziano al mercato -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Un uomo di 46 anni di Rivoli, in provincia di, è statodai carabinieri per aver raggirato un'anziana di 80 anni portandole via circain due anni. La sua tattica erarsi ogni volta una persona diversa. La disperazione della donna nelle intercettazioni: "Non posso pagare, non ho più una lira, non mi è arrivata la pensione".