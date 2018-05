Torino | nel 2017 raddoppiato il fatturato | utile da 37 milioni per i granata

Coppa Latina : Milan vincente e Torino rinato nell'antenata della Champions : Da segnalare, come riporta Vittorio Pozzo nella cronaca della partita per La Stampa , che i tifosi spagnoli presenti allo stadio fecero il tifo per i granata esponendo una bandiera con scritto 'Viva ...

Competence Center : progetto Politecnico e Università di Torino primo nella graduatoria per l'assegnazione dei fondi : Il progetto spazia infatti in tutti gli aspetti utili per le imprese del futuro, scienza e tecnologia dei materiali, l'ingegneria, l'informatica e l'energia, ma anche la sociologia, l'economia e le ...

Lorenzo Fragola in tour nel 2018 - i primi concerti da Torino a Cattolica e Reggio Emilia : biglietti in prevendita : Lorenzo Fragola in tour nel 2018 per presentare il nuovo album, Bengala. L'artista ha annunciato nelle scorse ore le prime date della sua tournée estiva che toccherà tutta la penisola. Il primo concerto annunciato da Lorenzo Fragola è quello del 27 luglio a Grugliasco (Torino). Il giorno successivo, il 28 luglio, Lorenzo Fragola sarà a Cattolica (Rimini). Il 5 agosto è atteso in concerto a Zafferana Etnea (Catania) in occasione del Festival ...

C’è vita nel web marketing a Torino e le aziende apprezzano! : Torino è sempre stata una città molto interessante per il marketing ed il commercio. Basta pensare che un grandissimo numero

M5s-Lega - vox tra i banchetti a Torino : fiducia nel contratto ma diffidenza dei salviniani verso Di Maio e viceversa : Il “contratto per il cambiamento” proposto da Lega e Movimento 5 Stelle fa discutere gli attivisti dei due partiti, che anche in Piemonte sono scesi in piazza con i gazebo. Dieci sono stati quelli allestiti dal Carroccio, per permettere ai sostenitori di votare il contratto, mentre i militanti del Movimento 5 stelle hanno organizzato dei banchetti informativi. Tra gli attivisti si entrambi i partiti prevale una scarsa fiducia nel leader ...

WWE Torino – Grande festa per Seth Rollins : Roman Reigns fa impazzire il Pala Alpitour nel main event [RISULTATI FOTO e VIDEO] : La WWE arriva a Torino per una notte di grandi emozioni: tifatissimi Seth Rollins e Finn Balor, Roman Reigns, Braun Strowman e Bobby Lashley strappano applausi nel main event: i risultati della serata Il Grande wrestling targato WWE ritorna in Italia per la tappa di Torino. Le più grandi superstar del roster di RAW si sfidano sul ring del Pala Alpitour per una notte di grandi emozioni. Dopo l’introduzione iniziale fatta da Michele Posa e Luca ...

A Torino - Milano e nelle Langhe torna CIRCONOMÌA - festival nazionale dell’Economia Circolare e delle energie dei territori : Protagonisti internazionali ed eventi g-local per la terza edizione di CIRCONOMÌA, il festival nazionale dedicato all’Economia Circolare che da mercoledì 23 maggio va in scena a Torino, Milano e nelle Langhe, con appuntamenti per tutta la settimana e il 5 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente. L’appuntamento rientra nell’ambito della EU Green Week. Apertura il 23 mattina a Torino, nei locali dell’Open Incet Innovation Center, con un Summit di ...

Torino : muore precipitando nella tromba dell’ascensore che stava riparando : Un uomo di 48 anni è precipitato questa mattina nella tromba di un ascensore che stava aggiustando, a Torino.Continua a leggere

Contratto governo - nella bozza anche sospensione lavori Tav Torino-Lione. Ma ultima parola a Di Maio e Salvini : Nell’ultima bozza del Contratto di governo Lega-M5s c’è anche la sospensione dei lavori per l’Alta velocità Torino-Lione. Così come, sul fronte opposto il via libera al terzo valico, ovvero la linea ferroviaria che collega Genova con l’entroterra. Due punti che però, negli ultimi documenti diffusi, risultano sottolineati in rosso, ovvero aspettano il via libera di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il testo infatti, chiuso ...

Si laurea a Torino e decide di tornare nella sua Foggia a piedi : la sfida di Giovanni : Giovanni Forcelli, ventiseienne di Foggia, dopo la laurea in Ingegneria a Torino ha deciso di intraprendere un viaggio a piedi. Da Torino, il giovane tornerà a casa sua: “Voglio realmente sentire sulle mie gambe la distanza che per cinque anni mi ha separato dalla mia città". Un viaggio che documenterà passo passo su Facebook.Continua a leggere

Torino - ordigno bellico trovato nel cantiere vicino Eataly : artificieri al lavoro : Un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato trovato durante lavori di scavo in via Nizza, nei pressi di Eataly. La zona è stata isolata, i lavori sospesi, e sul posto stanno ...

La Sardegna ha registrato il pieno di visitatori nel proprio stand al 31° Salone Internazionale del Libro di Torino. : Ma il Salone del Libro sardo è stato anche mostre e spettacoli. Nell'ambito di Fiabe del Gusto, poi, sono state presentate letture tematiche sull'enogastronomia e territorio, dando spazio alla ...

Ennesima giornata di folla al Salone internazionale del libro di Torino - grazie anche alla fitta rete di eventi ospitati - anche - nello ... : E che gli autori sardi siano ambasciatori della cultura isolana nel mondo lo si vede anche da "Le traduzioni internazionali dell'opera di Grazia Deledda" , editore Francesco Cheratzu, , presentato ...