Torino | Langhe e Roero con Blue Air a Stoccolma

A Torino - Milano e nelle Langhe torna CIRCONOMÌA - festival nazionale dell’Economia Circolare e delle energie dei territori : Protagonisti internazionali ed eventi g-local per la terza edizione di CIRCONOMÌA, il festival nazionale dedicato all’Economia Circolare che da mercoledì 23 maggio va in scena a Torino, Milano e nelle Langhe, con appuntamenti per tutta la settimana e il 5 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente. L’appuntamento rientra nell’ambito della EU Green Week. Apertura il 23 mattina a Torino, nei locali dell’Open Incet Innovation Center, con un Summit di ...