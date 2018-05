Torino | intervento record | asportato un tumore dal cuore senza aprire il torace

Terminato al Lingotto di Torino l'intervento per neutralizzare l'ordigno bellico : E' Terminato con oltre un'ora di anticipo rispetto al previsto l'intervento per neutralizzare l'ordigno bellico riaffiorato nei giorni scorsi a Torino, in via Nizza, durante i lavori di scavo vicino a ...

Torino : colpito da ictus a 6 anni - salvato da eccezionale intervento : Per la prima volta al mondo in età pediatrica è stato salvato un bambino di 6 anni colpito da ictus con l’inserimento di uno stent a livello di una arteria cerebrale con un intervento miniinvasivo, presso la Città della Salute di Torino. F., 6 anni, era stato ricoverato presso l’ospedale di Novara a metà aprile per una emiparesi sinistra. La risonanza magnetica aveva documentato una ischemia dell’emisfero cerebrale di destra, ...

Torino - TRAPIANTO DI RENE DA SVEGLIO : HA MALATTIA RARA - NIENTE ANESTESIA/ Molinette - l'intervento spiegato : TORINO, paziente ha MALATTIA RARA: TRAPIANTO di RENE da SVEGLIO all'Ospedale Molinette. 40enne con Sindrome di Prune-Belly, intervento perfettamente riuscito(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 16:11:00 GMT)

Torino - operazione al piede sinistro per Lyanco : intervento riuscito : Torino - Brutte notizie in casa granata. La terapia conservativa cui è stato sottoposto Lyanco dopo il trauma distorsivo al piede sinistro dello scorso 28 febbraio, non ha sortito gli effetti sperati. ...

Registrata la figli di due padriAnagrafe - Roma segue TorinoNessun intervento del tribunale : Dopo Torino, Roma. Anche il Campidoglio ha registrato all'anagrafe la figlia di due persone dello stesso sesso, in questo caso due uomini. Lo rende noto il legale della coppia, Alexander Schuster, secondo cui si tratta di "un'importante svolta nel comune piu' grande d'Italia Segui su affaritaliani.it

Torino : “Intervento storico” - bimbi salvati. Avevano ingerito soda caustica - poi la disperata corsa in ospedale e il vero e proprio colpo di genio dell’équipe medica : “Non era mai stata fatta una cosa simile su corpi così piccoli”. Un orgoglio tutto italiano : Questa è una di quelle storie che fanno bene, soprattutto perché viene dall’Italia ed esalta la sanità pubblica. Un innovativo intervento ha salvato la vita a due fratellini di 4 e 5 anni, che per errore Avevano bevuto soda caustica procurandosi una grave esofagite. Il tutto è stato eseguito alla Città della Salute di Torino. Per la prima volta su pazienti così piccoli e debilitati si è proceduto alla rimozione dell’esofago ...

Torino - intervento record : stomaco al posto dell'esofago "bruciato" salva due fratellini : I medici della Città della Salute di Torino hanno salvato due fratellini di 4 e 5 anni rimpiazzando il loro esofago malato con lo stomaco, rimodellato a tubo e spostato all'altezza del collo. Si tratta di un intervento senza precedenti su pazienti così piccoli, compiuto tra fine 2017 e inizio 2018. L'ultimo controllo ha stabilito che i bimbi possono nutrirsi per bocca. I bambini avevano bevuto soda caustica per errore, procurandosi una grave ...

