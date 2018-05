Tivoli | si lanciano dal cavalcavia sulla A24 | gemelli morti

Blastingnews

(Di lunedì 28 maggio 2018) Dopo pochi giorni dal suicidio del manager di Francavilla al Mare, arriva un episodio simile. Ieri, 26 maggio 2018, duetra i 50 e i 60 anni si sono lanciati insieme dalA24, nei pressi di. La coppia risiedeva a Gallicano nel Lazio. Attualmente non si conosce il motivo per cui Francesco e Bruno Grilli hanno deciso di gettarsi da quel. Sul luogo della tragedia sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, a cui alcuni testimoni avrebbero detto di aver visto una Renault Clio ferma sul viadotto, nei pressi di. I corpi senza vita VIDEO deisono stati rinvenuti, dagli uomini dei reparti speciali, a circa 70 metri più in basso dal luogo del lancio. Un luogo pieno di vegetazione. Francesco e Bruno avevano perso la madre ShockA24, in prossimita' dell'uscita per. Successivamente al suicidio dei due...