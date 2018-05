Titoli Stato | spread chiude a 235 punti

Spread - Titoli di stato da incubo : banche sotto pressione : La rinuncia di Giuseppe Conte a guidare un Governo a marchio Movimento 5 Stelle-Lega e l'incarico...

Tesoro - rendimenti in rialzo nell'asta dei Titoli di Stato : Teleborsa, - La delicata situazione politica che si è venuta a creare in Italia, fa salire i tassi di interesse sui titoli di Stato con il Tesoro che deve invogliare gli investitori ad acquistare il ...

Titoli di Stato italiani a prezzo di saldo : ecco le occasioni e come guadagnarci : L’attenzione torna alta sui Titoli di Stato del nostro Paese. Lo spread, il differenziale tra il nostro Btp a dieci anni e il Bund tedesco, è risalito sopra quota 200 punti e ha così riacceso le preoccupazioni di chi ha da parte qualche risparmio di famiglia. Lo spread registra la fiducia degli investitori sul nostro Paese e le fiammate di questi u...

Mutui - prestiti - Titoli di stato : ecco quanto ci costerà lo spread sopra quota 200 : Tutti gli scenari per l’aumento del differenziale tra il Btp italiano e il Bund tedesco. Le perdite in conto capitale per chi ha investito sui titoli di stato, il rialzo degli interessi sui Mutui indicizzati. L’impatto sistemico su banche e assicurazioni, che hanno in pancia titoli del nostro debito

Titoli di Stato italiani : spread tra BOT semestrali e Overnight Index Swap cambia direzione : Per farla breve secondo Cesarano quello che avviene sui Titoli di Stato italiani è causato da fattori tecnici che sono a loro volta collegati alla situazione politica in Italia. Afferma nel suo ...

Titoli di Stato - spread Btp-Bund sale a 200 punti : Roma, 25 mag. , askanews, sale oltre i 200 punti il differenziale di rendimento tra i Titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi. Lo spread Btp-Bund dopo un avvio poco sopra i 190 punti ha ...

Titoli di Stato - in asta oltre 5 miliardi di euro di BOT semestrali : In arrivo una nuova asta di Titoli di Stato italiani il prossimo 29 maggio. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF, collocherà infatti 5,5 miliardi di euro di BOT a sei mesi, 1tranche

Alta volatilità sui Titoli di Stato - spread chiude a 193 punti : Milano, 24 mag. , askanews, Alta volatilità sul mercato secondario italiano. Se in mattinata lo spread era arrivato a scendere anche sotto quota 180 punti, nel corso del pomeriggio ha ripreso a ...

Titoli Stato : spread Btp-bund apre in calo a 181 punti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Avvio di giornata in calo per lo spread tra Btp decennali italiani e Bund tedeschi. In apertura il differenziale è sceso a 181 punti, rispetto ai 189 della chiusura di ieri, con un rendimento al 2,32%. L'articolo Titoli Stato: spread Btp-bund apre in calo a 181 punti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo - spread sfonda i 200 punti e poi si assesta sopra 190. Rendimento dei Titoli di Stato italiani ai massimi dal 2014 : Lo spread tra Btp e Bund si è allargato ancora, sfondando i 200 punti, mentre i mercati attendono le decisioni del presidente della Repubblica sul nuovo Governo. Con Sergio Mattarella che si è preso tempo per valutare i profili del premier designato da Lega e M5s, Giuseppe Conte, e di Paolo Savona, economista in corsa per il ruolo di ministro del Tesoro, che negli ultimi anni ha assunto posizioni anti euro. Alle 10:30 il differenziale di ...

Perché i Titoli di stato italiani sono - di nuovo - a rischio : Ecco cosa pensano i mercati del programma Lega " M5S: non è realistico e verrà addolcito. Oppure porterà al dissesto economico

Unimpresa : in questa legislatura mille miliardi di Titoli di Stato da rinnovare : Secondo l'analisi del Centro studi di Unimpresa, che ha incrociato dati della Banca d'Italia e del ministero dell'Economia, 'considerando i circa 100 miliardi annui di bot emessi e rinnovati, l'...